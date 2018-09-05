بالصورة - مسؤول أميركي في ضيافة الرئيس بشار الأسد

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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك اليوم في دمشق.

وذكرت صفحة الرئاسة السورية على موقع "فيسبوك" أنه تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والسياسات التي تنتهجها الادارة الأميركية إزاء قضايا المنطقة.

وذكرت الصفحة أن الرئيس الأسد أكد أن انتهاج سياسات التهديد وفرض العقوبات ودعم الإرهاب هي السمات الأساسية للدور الأميركي، مشيرا إلى أن تغيير هذا الدور الى صناعة السلام عوضا عن الاستمرار في إشعال الحروب وزعزعة استقرار الدول أكثر منفعة لأميركا ولشعبها.

من جانبه، قال السيناتور بلاك خلال اللقاء أن السياسات التي انتهجتها الإدارات الأميركية المتعاقبة في الشرق الأوسط أفقدت شعوب المنطقة الثقة بكل السياسة الأميركية، مؤكدا أن تحقيق مصالح أميركا يتطلب منا كشعب وكمسؤولين أميركيين العمل على تغيير ذلك.

وأعرب عن إعجابه مما رآه في سوريا خلال هذه الزيارة من عودة الحياة للكثير من المناطق التي تحررت من الاٍرهاب، وتمنى عودة السلام والاستقرار ودحر الاٍرهاب من كل الاراضي السورية.