السيناتور الاميركي ريتشارد بلاك في قصر بعبدا.. الرئيس عون: المبادرة الروسية فرصة لتنظيم عودة النازحين وعلى المجتمع الدولي التعاون لتسهيلها

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثالثة بعد ظهر اليوم ممثل ولاية فرجينيا الاميركية السيناتور الاميركي ريتشارد بلاك RICHARD H. BLACK وعرض معه الاوضاع العامة والتطورات المحلية والاقليمية ولا سيما موضوع النازحين السوريين، حيث اكد الرئيس عون على موقف لبنان الداعي الى تسهيل عودتهم الى المناطق الآمنة في بلادهم وعدم ربط هذه العودة بالتوصل الى حل سياسي خاصة وان مجموعة كبيرة منهم ابدت رغبة في ذلك.



ولفت الرئيس عون الى تداعيات النزوح السوري الى لبنان، معتبرا ان المبادرة الروسية فرصة لتنظيم هذه العودة ويفترض بالمجتمع الدولي ان يتعاون في سبيل تسهيلها.



كما تطرق البحث خلال اللقاء الى السياسة الاميركية حيال الوضع في الشرق الاوسط.