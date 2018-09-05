والدان يقتلان ابنتهما بعدما شاهدا صورها!

A + A -

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقالاً صحافياً حول وقوع جريمة قتل لفتاة في سهل الغاب بريف حماة بعد ابتزازها عبر وسائل التواصل .



في التفاصيل، تبين بحسب وزارة الداخلية السورية، أن معلومات وصلت إلى شرطة منطقة الغاب في محافظة حماة بإقدام شخص وزوجته على قتل ابنتهما القاصر ودفن جثتها، فتوجهت على الفور دورية من شرطة منطقة الغاب وقامت بإلقاء القبض عليهما.



وبالتحقيق معهما اعترف الأب بإقدامه على قتل ابنته القاصر خنقاً بالاشتراك مع زوجته بسبب انتشار صور ومقاطع فيديو لها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخبرتهما المغدورة بأن الصور والمقاطع عائدة لها وقد أرسلتها عبر برامج (الوتس اب) لشخص يدعى ( ع . م ) تربطها به علاقة غرامية لأنه كان يهددها ويبتزّها باستمرار.



ومن خلال البحث والمتابعة تم إلقاء القبض على المذكور ( ع . م )، وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان يقوم بتهديدها وابتزازها بنشر صورها، وأقدم على نشر تلك الصور برفقة شخص متوارٍ.



ومازال البحث مستمراً عن المتواري المذكور، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.