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كنعان بعد اجتماع لجنة الصندوق السيادي: توافق على استقلاليته وحجمه والوجهة الاستثمارية لادارة موجودات لبنان النفطية

5
SEPTEMBER
2018
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، بحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل والنواب: فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، علي درويش، نقولا نحاس، نواف الموسوي، سمير الجسر، جورج عقيص.
 
كما حضر مدير عام المالية آلان بيفاني، مستشار وزير المالية طلال سلمان، مستشار لجنة الطاقة للشؤون النفطية ربيع ياغي، مراقب رئيسي في لجنة النفط في وزارة المالية فاديا صقر، مراقب رئيسي في لجنة النفط في وزارة المالية جوسلين عبد النور.
 
وأكد كنعان عقب الاجتماع انه "كان مثمراً وبناء وقد طرحت فيه كل الأفكار"، لافتاً الى "أنه جرى التوافق على استقلالية الصندوق وحجمه والوجهة الاستثمارية لادارة موجودات لبنان النفطية".
 
ولفت كنعان الى أن اللجنة ستتابع نقاشاتها في جلسة تعقد الأسبوع المقبل.
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