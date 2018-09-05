بالصور - فاجعة مقابل صخرة الروشة!

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه وفي حوالي الساعة 23:50 من ليل الثلاثاء بتاريخ 04-9-2018، وبعد أن تلقت غرفة عمليات فوج اطفاء مدينة بيروت اتصالاً يفيد عن سقوط أحد الأشخاص من على حافة الكورنيش البحري مقابل صخرة الروشة، على الفور توجهت وحدة الإنقاذ البحري في فوج اطفاء مدينة بيروت الى المكان وعند وصولها كان الضحية جسداً دون حراك على الصخور، حيث عمل عناصر الفوج على السباحة للوصول الى الصخور، وعملوا على سحبه الى زورق الانقاذ حيث تبين أنه قد فارق الحياة جراء سقوطه من علو أكثر من 50 متراً مقابل صخرة الروشة، والضحية يدعى محمد ناصر حماده، يبلغ من العمر 21 – لبناني الجنسية، ونقلت جثته الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.