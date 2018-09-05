living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبو زيد رداً على بيان رؤساء الحكومة السابقين: حاولوا أخذ الامور الى مكان آخر استكمالاً للتطبيق الخاطىء وغير المتوازن للطائف

5
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رأى النائب السابق أمل أبو زيد " أن بيان رؤساء الحكومات السابقين الذي علّق على بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية متحدثاً عن معايير وأعراف من خارج النظام حاول أخذ الامور الى مكان آخر استكمالاً للتطبيق الخاطىء وغير المتوازن لاتفاق الطائف منذ التسعينات، وجلّ ما يريده فخامة الرئيس هو العدالة والتوازن في التشكيلة الحكومية استناداً الى نتائج الانتخابات النيابية ".
 
وقال ابو زيد في سلسلة تغريدات اليوم " إن المسألة ليست مسألة حرب صلاحيات وإن رئيس الجمهورية ليس في موقع التعرّض لصلاحيات رئيس الحكومة ، لكنه دستورياً يملك صلاحية التوقيع على مراسيم تشكيل الحكومة وهذا التوقيع ليس شكلياً بتاتاً ، وانطلاقاً من هذا الواقع لديه كل الحق في إبداء رأيه في تأليف الحكومة ، ومن غير الجائز الاشارة الى مواد في الدستور وغضّ النظر عن مواد أخرى تكرّس دور رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وكحامٍ الدستور وكشريك فعلي في عملية التأليف وفق ما نصّت عليه الفقرة 4 من المادة 53 والتي ورد فيها حرفياً " يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم ". 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout