أبو زيد رداً على بيان رؤساء الحكومة السابقين: حاولوا أخذ الامور الى مكان آخر استكمالاً للتطبيق الخاطىء وغير المتوازن للطائف

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رأى النائب السابق أمل أبو زيد " أن بيان رؤساء الحكومات السابقين الذي علّق على بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية متحدثاً عن معايير وأعراف من خارج النظام حاول أخذ الامور الى مكان آخر استكمالاً للتطبيق الخاطىء وغير المتوازن لاتفاق الطائف منذ التسعينات، وجلّ ما يريده فخامة الرئيس هو العدالة والتوازن في التشكيلة الحكومية استناداً الى نتائج الانتخابات النيابية ".

وقال ابو زيد في سلسلة تغريدات اليوم " إن المسألة ليست مسألة حرب صلاحيات وإن رئيس الجمهورية ليس في موقع التعرّض لصلاحيات رئيس الحكومة ، لكنه دستورياً يملك صلاحية التوقيع على مراسيم تشكيل الحكومة وهذا التوقيع ليس شكلياً بتاتاً ، وانطلاقاً من هذا الواقع لديه كل الحق في إبداء رأيه في تأليف الحكومة ، ومن غير الجائز الاشارة الى مواد في الدستور وغضّ النظر عن مواد أخرى تكرّس دور رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وكحامٍ الدستور وكشريك فعلي في عملية التأليف وفق ما نصّت عليه الفقرة 4 من المادة 53 والتي ورد فيها حرفياً " يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم ".