هل اتُخذ قرار توطين الفلسطينيين في لبنان ؟

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لارا الهاشم - وكأن مآسي فلسطينيي الشتات لا تكفيهم. وكأن الوضع الاجتماعي في لبنان جراء الأزمات المتتالية تنقصه أعباء إضافية. وكأن اغتصاب العدو الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وزرع المستوطنات وإعلان اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، لا يكفي الكيان الاسرائيلي لبسط غطرسته. لربما ليست هذه العوامل كافية لحرمان الفلسطينين من حق العودة وفرض التوطين بشكل غير مباشر على الدول المضيفة و لاسيما لبنان الذي ينص دستوره على رفض التوطين. كان على الإدارة الأميكرية أن تعلن وقفها دعم "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أو "الأونوروا"، ليظهر خطر توطين الفلسطينيين بشكل واضح وصريح، مع ما يحمله من تداعيات على الواقع اللبناني.

فالأمم المتحدة ترصد ميزانية مركزية للأونوروا بمساهمة من الدول المانحة، تُقسّم ميدانيا بحسب الحاجة والأولويات. تبلغ قيمة الميزانية المركزية مليار و300 مليون دولار أميكري، يدفع منها الأميركيون 360 مليون دولارا اميركيا، أي ثلث الميزانية. يستفيد من دعم الوكالة 5 مليون و500 ألف لاجئ فلطسيني موزعين في خمسة أقاليم وهي: الضفة الغربية وغزة ( اللاجئون يشكلون 75% من سكانها) ولبنان والأردن وسوريا. في العام 2018 لم تساهم الولايات المتحدة الأميركية سوى ب 60 مليون دولار بحسب المتحدثة بإسم "الأونوروا" في لبنان هدى صعيبي ل Tayyar.org من دون توجيه أي إنذار مسبق قبل صدور قرارها الأخير بوقف المساهمة. "ما يجعل "الأونوروا" في عجز أصلا في حال لم يتم تسديد كامل المساهمة المتوجبة. إذ أن ميزانيتها الحالية لن تكفيها حتى نهاية العام. فالوكالة بحسب صعيبي تحتاج إلى 217 مليون دولار لتغطية مصاريف ال 2018 وخَطَرُ إقفال مدارسها التي افـتٌتحت في الأول من أيلول واردٌ كون الموارد المتوافرة لن تكفي سوى حتى نهاية شهر أيلول إذا بقي الوضع على حاله“. واستنادا للعجز الواقع حاليا قبيل وقف المساهمات الأميركية بالكامل، يمكن وصف الوضع المقبل بالكارثي مع بدء تنفيذ القرار.

بالأرقام تحدّد صعيبي ل Tayyar.org حجم مساهمة "الأنوروا" في لبنان في أربعة قطاعات وهي: التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية وترميم البيوت الآيلة للسقوط. ففي ال 2017 مثلا، قدّمت الوكالة خدمات ل 240 ألف شخص قصدوها من أصل 490 ألف لاجئ مسجّل لديها. في مجال التعليم تدفع تكلفة تعليم 37 ألف طالب فلسطيني في 66 مدرسة، إضافة إلى تقديم التدريب المهني على مستوى عالٍ في مركز "سبلين"، لألف طالب. أما في مجال الصحة، فقد طبّبت الوكالة 160 ألف شخص في 27 مركز صحي خاص بها، هذا عدا عن تحويلها مبالغ مالية لمستشفيات خاصة متعاقدة معها لتطبيب لاجئين فلسطينيين.

على صعيد الخدمات الإجتماعية يستفيد 61 ألف شخص من خدمات إجتماعية إضافية نقديّة توازي العشرة دولارات شهريا، إذ يعيش هؤلاء ما دون خط الفقر. ما يعني باختصار أن شلّ "الأونوروا" سيزيد من بؤس هؤلاء.

ينظر أمين سر منظمة التحرير الفسلطينية فتحي أبو العردات في حديث لtayyar.org إلى القرار الأميركي من شقّيه الإنساني والسياسي. في الشق الأول يرى فيه ابتزازا رخيصا وإفلاسا سياسيا وأخلاقيا في الموقف الأميركي حيال القضية الفلسطينية، ويرى أن تداعياته ستنعكس على صعيد الأمن بشكل عام ولا سيما الغذائي والاقتصادي والاجتماعي منه. فهو عدا عن حرمانه حوالى ال 530 ألف تلميذ من التعليم و مليون مريض (في غزة وحدها) من العلاج، سيخلق البطالة في صفوف آلاف الموظفين والعاملين في الوكالة، علما أن الرصيد المتوفّر حتى نهاية أيلول لا يشمل رواتب الموظفين. أما سياسيا، فيرى أبو العردات أن القرار يعني إسقاط حق العودة و هو بلطجية تمارسها دولة عظمى من المفترض أنها مناصرة للعدالة وللمظلومين. إذ لا يحق لأي رئيس مهما علا شأنُه، إلغاءَ وكالة دولية من دون إيجاد حل للقضية التي وُجدت لأجلها.

وعليه، لن تقف المنظمات الفلسطينية مكتوفة الأيدي حيال المؤامرة الخطيرة التي تحاك ضد شعوبها، اذ تستعد لتحركات شعبية. كذلك الأمر بالنسبة للسلطة الفسلطينية التي أرسلت مذكرات لسفرائها للتحرك بموازاة تحرك وزارة الخارجية الفلسطينية. بدورها تعقد دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية لقاءات مكثفة مع جميع المعنيين كما يقول العردات. في هذا الوقت تؤكد الناطقة باسم "الأنوروا" في لبنان هدى صعيبي ل Tayyar.org أن المفوض العام "للأونوروا" يجول في العالم لجمع تبرعات آنية في ظل الاستعداد للكلمة التي سيلقيها في جامعة الدول العربية في 11 ايلول الجاري وللّقاءات التي سيعقدها على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة على أعلى المستويات.

بالنسبة للسلطة الفلسطينية، إن تأخير عودة اللاجئين وخرق القرارات من قبل اسرائيل والرئيس الأميكري دونالد ترامب هما مسؤولية دوليّة لا فلسطينية فقط. "علما أن الاعتراف بدولة اسرائيل العام 1948 كان مشروطا بتنفيذ القرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين إلى ديارهم وقد وافقت اسرائيل على هذا النص، فيما اليوم تقوم بخرقه". هذا ما يؤكده ل Tayyar.org المستشار الأول في السفارة الفلسطينية في لبنان حسان ششنية، الذي يرى أن القرار يهدّد السلم العالمي بأسره. إذ لا يقتصر على تصفية القضية الفلسطينية سياسياً وحسب، بل يتخطاها الى تصفية منظومة القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول وتمنع الصراعات من اتخاذ أشكال عنيفة. أما عن الخطوات الملزِمة الممكن اتخاذها على الصعيد الرسمي، فيشكو الأخير من إحدى نقاط ضعف نظام الوكالة، الذي لا ينص على إلزامية المساهمة. هنا يلفت ششنية ل Tayyar.org إلى أن المساهمة مرتبطة بالموقف السياسي للدولة حيال القضية الفلسطينية. وإزاء هذا الواقع، ثمة ترقب لكلمة رئيس السلطة الفسلطينية محمود عباس في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول والتي ستلي كلمة الرئيس دونالد ترامب، حيث سيخصّص جزءا كبيرا منها لتحديد مقترحات جديدة بحسب ششنية.

ووسط حالة الهلع والخوف على المستقبل التي يعيشها الفلسطينيون، يترقب لبنان الأثمان الباهظة التي سيدفعها جراء الخطة الأميركية - الاسرائيلية، إن كان اجتماعيا أو ديموغرافيا أو سياسيا. يتوقع رئيس لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية د. حسن منيمنة في حديث ل Tayyar.org أن يعبّر مئات الآلف الذين يعتاشون من "الأونوروا" عن غضبهم في الشارع ما سيخلق حالة من الفوضى، إضافة إلى خشيته من أن تتمكن قوى متطرفة من استغلال حالة البؤس الشديدة لتجد لنفسها موطأ قدم في المخيمات الفلسطينية. أما اجتماعيا فيتخوف منيمنة من أبعاد الخطة الأميركية التي تعمل على حلّ الموضوع الفلسطيني على حساب الفلسطينيين والدول المضيفة. "إذ ثمة همس عن نية لدى الإدارة الأميركية بنقل الوكالة إلى المفوضية السامية للاجئين المكلفة بايجاد حلّ لقضية اللاجئين. لكن المشكلة تكمن في الحلول المتاحة أمام المفوضية السامية: فإما أن تعيدهم إلى بلادهم وإما أن توطّنهم وإما أن تنقلهم إلى بلد ثالث. وهنا تبرز الخشية من توطينهم في ظل تعذّر تطبيق الحلّين، الأول والثالث".

اذا، في ظل القرار الأميركي لم يعد الكلام عن "فزاعة التوطين" صالحاً. فالتوطين صار واقعا يقترب شيئا فشيئا من أرضنا و يُفرَض علينا من بوابة الأمر الواقع ومن زاويته الإنسانية. فيما المطلوب اليوم أكثر من تحرّك في أكثر من اتجاه. العرب مطالبون بالالتزام أولا بنسبة ال 7% المتوجبة عليهم في المساهمات فيما هم يدفعون 1% فقط منها. لكن مساهمة العرب وحدها لا تعوّض سحب التمويل الأميركي. فالمطلوب منهم ممارسة ضغوط على الدول الغربية وفقاً للمصالح المشتركة فيما بينهم. ومن الدولة اللبنانية، الضغطَ على الدول الصديقة والحليفة لحثها على إنقاذ "الأونوروا"، من خلال زيادة مساهماتها. خاصة أن المعنيين يُجمعون على أن مصلحة الأوروبيين تقتضي الحفاظ على الاستقرار العالمي الذي قد يهتز إذا انتهت قضية 5 مليون و 500 ألف لاجئ.