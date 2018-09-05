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عواصف وامطار غزيرة.. الشتوة الأولى في هذا الموعد!

5
SEPTEMBER
2018
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اشار الاب ايلي خنيصر على صفحته على فايسبوك الى ان الأسبوع الأول من ايلول يشهد اربعة فصول في غضون سبعة ايام... من الحرّ الشديد الى الطقس المعتدل والخريفيّ وصولاً الى الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، باختصار: سماء الساحلَي السوري واللبناني ستُضاء بلمعان البروق مصحوبة بالأمطار وتساقط البرَد فماذا في نشرة الطقس؟

 

وافاد بأن المنخفضات الجوّية تجتاح وسط اوروبا، وقد سبّبت تساقطاً للثلوج على الجبال التي تعلو 2000 متر تنحرف حالياً نحو تركيا واليونان لتطال في اليومين المقبلين ساحل الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي ما زال تحت تأثير رياح دافئة، فالتصادم بين كتلة ساخنة وأخرى باردة رطبة، بين سوريا وقبرص وجنوب تركيا، سيسبّب الكثير من العواصف الرعدية والصواعق فوق الساحل والجبال اكثر من البقاع.

 

تنحسر الموجة اللاهبة يوم الخميس وتتراجع درجات الحرارة بشكل حاد وسريع اعتباراً من ساعات الفجر الأولى، ويتحول الطقس الى غائم مع سرعة رياح تتراوح بين 25 و 40 كلم في الساعة.

 

وسوف تتوزّع الأمطار بين الجمعة ظهراً وفجر الأحد على الشكل التالي:

 

الساحل السوري وعكار وطرابلس وصولاً الى بيروت درجة اولى، الساحل الجنوبي صيدا وصور ومناطق الشوف وعاليه درجة ثانية، الجبال الغربية درجة اولى مع رعود وبروق (والبقاع درجة ثالثة خفيفة خلال نهار السبت).

 

من المتوقع ان تشهد السواحل تساقط للبرد وبخاصة في الشمال.

 

الحرارة ليوم الخميس: 29/30 نهاراً على الساحل و 24 ليلاً، على الجبال 1200 متر: 26/18، البقاع: 29/18، الرطوبة: 60 الى 80%، الضغط الجوّي: 1006hpa.

 

ملاحظة: مزيد من انخفاض بدرجات الحرارة ليومَي السبت والأحد قبل وصول الموجة الحارة الجديدة؛ هذا وسوف تشهد المناطق الغربية من المملكة السعودية المحاذية للبحر الأحمر عواصف عالية الفعالية وستطال الأمطار الغزيرة والبرد الكبير الحجم "مكة المكرمة" وجوار المدينة، وقد تتشكل السيول والفيضانات بسبب كثرة الهطولات المزمعة ان تتساقط.

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