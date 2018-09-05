سرقوا بطاريات كاميرات المراقبة العائدة للتحكم المروري.. عند مدخل بيروت!

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أقدم مجهولون، في الاونة الاخيرة على سرقة بطاريات عائدة لمحطات الإرسال في شركتي الإتصالات "تاتش" و"ألفا" في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، كما سُرقت بتاريخ 21/8/2018، بطاريات كاميرات المراقبة العائدة لغرفة التحكّم المروري، عند مدخل بيروت- جسر الكرنتينا.

وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، وتوقيفهم، وهم كل من:

م. م.(مواليد عام ١٩٨٧، لبناني) ضُبِط بحوزته كمية من حشيشة الكيف.

م. ف.(مواليد عام ١٩93، لبناني)

ر. م.(مواليد عام ١٩٩5، لبناني)

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة 176بطارية من 24 محطة إرسال لشركتي الإتصالات المذكورتين، قيمتها الإجمالية حوالي 55 ألف دولار أميركي، وبأنهم كانوا يبيعون المسروقات لمحلات الخردة في محلّة صبرا – بيروت. كما اعترف الأول والثالث بسرقة البطاريات العائدة لغرفة التحكّم المروري بحسب بيان صادر عن قوى الامن الداخلي.