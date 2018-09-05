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خرج من السجن ليسرق صناديق النذورات من الكنائس!

5
SEPTEMBER
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
حصلت في الآونة الاخيرة عدّة عمليات سرقة من قبل مجهول، طالت كنائس في منطقة إقليم الخرّوب - الشوف، بواسطة كسر أو خلع صناديق النذورات، وسرقة الأموال الموجودة فيها.
 
نتيجةً للتحريات والمتابعة الفورية، التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت من تحديد هوية السارق، وتوقيفه في بلدة جدرا، على متن سيارة نوع مرسيدس من دون لوحات، تبيّن أنها سُرقت من بلدة علمان، بتاريخ 18/8/2018.
 
كما تبيّن أن المشتبه به من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات، وقد خرج حديثاً من السجن (قبل نحو شهر تقريباً)، ويدعى: أ. د. (مواليد عام 1975، فلسطيني)
 
 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وبسرقته العديد من صناديق النذورات من داخل وأمام كنائس في قضاء الشوف، منها: كنيسة مار مارون – الدبّيّة، كنيسة مار جرجس – عين الحور، كنيسة أبونا يعقوب – تلّة الصليب – دير القمر.
 
كما اعترف بسرقة بطاريات وأسلاك كهربائية وعدّة من داخل ورش بناء، وبيعها في إحدى بؤر الخردة في محلّة الأوزاعي.
 
أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته.
 
 
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