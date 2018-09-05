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"ترامب أعطى الأمر باغتيال الرئيس الأسد"

5
SEPTEMBER
2018
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سبوتنيك-


قال كاتب صحفي أمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصل بوزير الدفاع جيمس ماتيس في عام 2017، وطلب منه اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.

 

وكشف الكاتب بوب وودوارد، في كتابه الجديد "Fear: Trump in the White House"، أن الرئيس الأمريكي، أمر وزير دفاعه جيمس ماتيس، في العام الماضي 2017، بقتل الرئيس السوري بشار الأسد.

 

وأشار وودوارد بحسب قوله في الكتاب، أن ترامب أخبر ماتيس في محادثة هاتفية، إنه يريد قتل الرئيس الأسد، بعدما مزاعم اطلاق هجوم كيميائي على المدنيين في شهر أبريل/ نيسان في 2017، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

 

وقال وودوارد " ان ترامب طالب، في بداية المحادثة مع ماتيس، بالقضاء على الرئيس الأسد مستخدما "عبارات غير لائقة" ، إذ قال لماتيس: "دعونا نقتله، دعونا نتصرف، دعونا نقتل الكثير منهم"، ولكن ماتيس رفض الانصياع للأمر، وقال لمساعده بعد إنهاء المكالمة: "لن نفعل أي شيء من هذا القبيل، سنتصرف بطريقة أكثر توازنا". بحسب رواية وودوارد، التي نقلتها الصحيفة.

 

في المقابل، هاجم البيت الأبيض يوم امس ، كل الروايات التي جاءت في كتاب بوب وودوارد، ووصفها بأنها "ليست أكثر من قصص مفبركة"، نقلا عن محطة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

 

وأشار إلى أن مصدر هذه الروايات، العديد من الموظفين الساخطين السابقين، من أجل جعل صورة الرئيس تبدو سيئة".

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