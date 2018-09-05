أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 أيلول 2018

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اللواء: اسرار



لغز

كشف تقرير صادر عن وكالة «الأونروا» في بداية العام الماضي ان عدد اللاجئين المسجلين بلغ 463664 لاجئاً خلافاً لبعض التقارير الرسمية



غمز

يتصرف وزراء في حكومة تصريف الأعمال، على طريقة توسيع التصريف وليس ممارسته في النطاق الضيّق!.



همس

نقل نائب بقاعي إلى مرجع كبير، أجواء تتعلق بالمناخ الإقليمي، في ضوء خيارات قيد الدرس لدى هذا المرجع؟

خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عسكرية متابعة للإستهداف «الإسرائيلي» لمواقع سورية في منطقة مصياف إنّ الهدف كان قواعد عسكرية سورية وليس لقواعد إيرانية غير موجودة فعلياً إلا في البيانات «الإسرائيلية» وبعض القنوات الفضائية والمواقع الإعلامية، وأضافت إنّ تزامن الإستهداف مع بداية معركة إدلب رسالة واضحة لجبهة النصرة بالوقوف معها في خندق العداء للجيش السوري والاستعداد لمواصلة الغارات والضربات لتخفيف الضغط عنها في مناطق قريبة من الجبهة ومتصلة بها...

خفايا

شدّدت أوساط فلسطينية على أهمية التواصل الرسمي اللبناني مع الجانب الفلسطيني في لبنان، لتوحيد المواقف اتجاه ما يحضّر له دولياً مع بعض العرب، لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومواجهة هذه المؤامرة بالوسائل الدبلوماسية والسياسية والتحركات الشعبية الكثيفة لأنّ مخاطر المؤامرة، لا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل تشمل أيضاً بلدان اللجوء.





النهار: أسرار الآلهة



تنظيم الإشتراكي ...

عُلم أن قياديّاً اشتراكيّاً أدار العمليّة الانتخابيّة النيابيّة الأخيرة، يقوم بحراك فاعل في سياق تفعيل الحزب بدءاً من الفروع وصولاً إلى وكلاء الداخليّة وسائر أجهزة الحزب في إطار لقاءات على مدار..

برافو عدوان

رحّبت أوساط سياسيّة بطلب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مغادرة مُمثّلي الوزراء المعنيّين بالليطاني الاجتماع وعدم القبول إلّا بحضور الوزراء شخصيّاً....

الجمهورية: أسرار

ارتكابات

تلقّى مسؤول حزبي كبير تقريراً من جهة سياسية حول ارتكابات بعض كوادر حزبه وكان ردّ فعله الفوري أن ضرب يده على رأسه وقال: «لهون وصلنا»؟

استهداف

أوضحت مصادر حزب بارز أطلق موقفاً فُهِم أنه يستهدف رئيسي حزبين بارزين أن الموقف مُوجّه إلى أحدهما أكثر من الآخر، إلّا أن «اللبيب من الإشارة يفهم».

إمتعاض

يُعبِّر نائب انتُخب حديثاً في مجالسه الخاصة عن إمتعاضه من دخوله إلى المجلس النيابي وقال لقريبين منه: «كنت حراً وأصبحت الآن مسجوناً»