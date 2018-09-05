بري: لستُ مُطلعاً على صيغة الحريري

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أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لـ «الأخبار» أن لا علم له بالصيغة الوزارية التي حملها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أول من أمس، وقال إنه ليس شريكاً فيها، بل شريك في كل ما من شأنه ولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن، من أجل التصدي للملفات المطروحة، وفي الأولوية منها الملف الاقتصادي والمالي.



وعلّق برّي على نتيجة اللقاءات التي عقدها الحريري والصيغة التي تقدم بها إلى رئيس الجمهورية بالقول إن «الوضع غيرُ مشجّع». واعتبر أمام زواره أمس أن «المطلوب من الآن فصاعداً أن يُضحي كل واحد. وأقصد الجميع دون استثناء لمصلحة الوطن».



أما في ما يتعلق بالعمل التشريعي، فقد قال برّي: «أنا أفصل بين الموضوع الحكومي وبين انعقاد جلسات المجلس». وأضاف: «أنتظر انتهاء اللجان النيابية المشتركة من القوانين التي تناقشها، وسأدعو إلى جلسة عامة في غضون ثلاثة أيام بعد إنجاز المشاريع».