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رياشي يلتقي الحريري ويوجّه رسالة الى الرئيس عون عبر الـ"او تي في"

4
SEPTEMBER
2018
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لم يخرج حزب القوات، ولن، بموقف حكومي نهائي بعد الزيارة الاخيرة للرئيس المكلف الى بعبدا، قبل جلاء الصورة حول ملاحظات او اعتراضات على مسودة الحريري والتسهيلات القواتية التي بلغت حد التضحيات كما قال الوزير ملحم الرياشي للـotv. وإن كان قد التقى الرئيس المكلّف ظهراً بشكل مطوّل في بيت الوسط، فهو لم يخرج بايضاحات لبناء موقف نهائي للقوات. 

بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بعد لقاء الرئيس عون - الحريري على اقتضابه حمل دلالات واضحة من حيث اعتبار المسودة الحكومية مبدئية ووجود ملاحظات لرئيس الجمهورية عليها مع الاشارة الى اشكالية المعيار الواحد تأسيسياً على نتائج الانتخابات. فكيف يقرأ القوات بيان بعبدا؟

موقف الرياشي هذا نابع من التشاور المستمر بين الرئيس عون والحريري كما أكد بيان بعبدا. 

لكن المفارقة في ما عُلم عن المسودة الحكومية، ان القوات لم يُعطَ اي حقيبة دولة بل 4 وزارات هي العدل والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والثقافة. حقائب ممتازة إذا صحّت، يرى الرياشي. فالحصة الوزانة للقوات هي حقه وأقل من حصته.

الأهم من حق القوات على الحريري هو حقها على رئيس الجمهورية، بحسب رياشي

ضرب الرياشي موعداً لموقف القوات في قداس التاسع من أيلول الأحد المقبل. ما يعني أن ما قبله لا يوحي بخرق جدي. وإذا كان الرياشي يؤكد ان عقد التشكيل داخلية صرفة، تعرب مصادر رفيعة للـotv عن تأكدها أكثر فأكثر من أن العقد الحكومية لا يمكن ان تكون داخلية، بدليل رفع الحريري لمسودة يعرف سلفاً انها غير قابلة للحياة، وإن كانت محطة جدية على طريق التأليف لم تكتمل فيها عناصر المعايير الواحدة بعد.

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