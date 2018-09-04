مسرحية " علقة جديدة " للأب فادي تابت

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بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية " علقة وعلقناها " للأب فادي تابت المرسل اللبناني ها هو يطلق مسرحيته الجديدة لهذا العام بعنوان " علقة جديدة " وها هو يبدأ التمارين المكثفة ليطلق مسرحيته الجديدة مع بدء موسم المسرح لهذا العام في الخامس عشر من تشرين الثاني . أما مسرحية "علقة جديدة " لهذا العام فهي من بطولة الأب تابت والفنان الكوميدي الكبير ريمون صاليبا والممثل وجيه صقر وبشير مارون والممثلة مهى بطيش أما اللافت لهذا العام اختيار الأب تابت للطفلة كينده فواز لتلعب دور البطولة مع ممثلين محترفين ومخضرمين في مجال المسرح . إنه لتحد عودنا عليه الأب تابت في مسرحياته . مسرحية " علقة جديدة " بالإشتراك مع جورج تابت نويل زياده عبدو سقيم رولا واكد وماري سماره بالإضافة إلى عدد كبير من كبار الممثلين عودنا عليهم الاب تابت في مسرحياته. تدور أحداث مسرحية " علقة جديدة" في قرية عين النمر ضيعة من خيال الكاتب قرر رئيس بلديتها أن يقوم بمشروع للمنطقة فيه تعد على وقفية الكنيسة التي يدافع عنها الخوري يعقوب (الأب فادي تابت ) أما صاحبة الوقفية فهي عمة منتور (ريمون صليبا) المهاجرة إلى الأرجنتين يقع منتور في حب نغم (مهى بطيش) ابنة رئيس البلدية أدهم (وجيه صقر) . لكن والدها يريد ان يزوجها من رضى (بشير مارون) الخارج من السجن . يقرر منتور بالمشاركة مع كيندا (الطفلة كيندا فواز) أن يتنكر بزي عمته الآتية من الأرجنتين لتوهم أختها نغم أن منتور سيحصل من عمته على مال كثير كونه وريثها . لكن جرى ما ليس في الحسبان ولعبة منتور وكيندا البريئة أصبحت مشكلة على صعيد المنطقة كلها . ماذا سيحل بمنتور وكيندا ؟ من سيتزوج من نغم ؟ما هي قصة الدونا منتورا عمة منتور ؟ من سيكشف الملعوب ؟ ماذا سيحل برئيس البلدية أدهم ورضى؟ وما سيكون مصير الارض . أحداث متتالية ومواقف مضحكة . مسرحية مليئة بالمواقف الكوميدية بإمتياز والإجتماعية الهادفة كما عودنا الأب تابت في مسرحياته

يبدأ عرض المسرحية الجديدة في الخامس عشر من تشرين الثاني على مسرح جورج الخامس أدونيس كل خميس جمعة سبت واحد للحجز والضمان الإتصال على الأرقام : 03481426 09917917.