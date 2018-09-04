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رئيس الجمهورية لن يرضى بالمماطلة

4
SEPTEMBER
2018
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لم يكد بيان المكتب الإعلامي لقصر بعبدا يصدر امس، مؤكدا أن لرئيس الجمهورية ملاحظات على تشكيلة رفع العتب التي قدمها رئيس الحكومة المكلف، حتى انطلق هجوم مضاد في اتجاهين:

الاول، طرق باب الصلاحيات من جديد، وعبر عنه بيان أصدره رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، معتبراً ان الأسس التي حددها رئيس الجمهورية لشكل الحكومة، تستند الى مفهوم غير دستوري وهو ما كرره الرئيس سعد الحريري نفسه خلال اجتماع كتلة المستقبل والمجلس المركزي للتيار.

اما الاتجاه الثاني، فعبرت عنه مبادرة عدد من مسؤولي القوات اللبنانية إلى شن هجوم سريع، حدد الوزير جبران باسيل هدفاً له، من باب اتهامه بتعطيل التشكيل، وصولاً إلى توجيه الوزير ملحم رياشي الذي التقى زار بيت الوسط اليوم، رسالة الى رئيس الجمهورية، نعرض لمضمونها في سياق النشرة.

لكن في المقابل، اعلن تكتل لبنان القوي على لسان النائب ابراهيم كنعان رفض التكتل الأكبر في مجلس النواب اللبناني أن يكون شاهد زور دستوريا عبر تغطية ضرب دور رئيس الجمهورية وصلاحياته، او ديمقراطيا من خلال الموافقة على ضرب نتائج الانتخابات الاخيرة التي جرت على اساس القانون النسبي.

اما المستشار الرئاسي النائب الياس بو صعب، فكشف للأوتيفي رئيس الجمهورية الذي سبق وحدد الأول من أيلول حداً فاصلا اعلن انه لن يرضى بالمماطلة بعد الاول من ايلول، والى ان الاتجاه هو نحو البدء بعدد من الخطوات في هذا الاتجاه.

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