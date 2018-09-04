وزارة الزراعة نفت ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ونسب اليها عن انتشار مرض خطر ومميت يسمى بالليشمانيا

A + A -

أصدرت وزراة الزراعة بيانا جاء فيه: تناولت اخيرا بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده، ان وزارة الزراعة والصحة اصدرتا بيانا عن انتشار مرض خطر ومميت يسمى بـ"الليشمانيا" وينتقل الى الإنسان بالاحتكاك المباشر مع الكلاب والقطط.

ان وزارة الزراعة اللبنانية تنفي نفيا قاطعا الخبر، وتفيد أنها لم تصدر اي خبر متعلق بهذا المرض، مع الذكر ان المرض ينتقل فقط عبر نوع من البعوض يسمى Sand Fly.

تتمنى وزارة الزراعة من الجهات المعنية عدم بث الإشاعات غير الصحيحة، واستقصاء المعلومات قبل نشرها من الجهات المختصة في وزارة الزراعة.

مع احتفاظ الوزارة بحقها في ملاحقة ناشري الخبر".