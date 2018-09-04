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طلب هائل على خدمة التجوال الدولي الحصرية على شبكة الجيل الرابع من ألفا

4
SEPTEMBER
2018
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أعلنت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، أنّ خدمة التجوال الدولي على شبكة الجيل الرابع (4G/LTE Roaming)التي أطلقتها حصريا لمشتركيها والزوار الوافدين إلى لبنان، شهدت نموا هائلا منذ إتاحتها في تشرين الأول 2017. وأشارت الى أنّ حجم استهلاك الإنترنت على شبكة ألفا من الزوار الوافدين إلى لبنان مؤخرا إرتفع بنسبة تزيد عن 500 بالمئة بعد إتاحة الخدمة على شبكة الجيل الرابع 4G (بعدما كانت متاحة سابقا على شبكة الجيل الثالث 3G فقط)، وهو نمو قياسي. كما ارتفع حجم استهلاك الإنترنت من قبل مشتركي ألفا، الذين إستفادوا من الخدمة في البلدان التي زاروها، بنسبة 100 بالمئة.

ومنذ إطلاق الخدمة، حرصت ألفا على إبرام إتفاقيات مع أكبر عدد ممكن من المشغلين وصل عددهم حتى الآن إلى 16 في كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا وبلجيكا وإيطاليا واليونان وفي عدد من الدول العربية كالبحرين ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة وغيرها (اللائحة الكاملة متاحة على https://alfamob.co/2Nghglf ). وتسعى ألفا إلى تعزيز إنتشار هذه الخدمة حيث تجري مفاوضات مع عدد إضافي من المشغلين كي تتيح لمشتركيها وللوافدين الى لبنان، الإستفادة القصوى من هذه الخدمة.

الحايك

وشدّد رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك على أنّ " خدمة التجوال الدولي على شبكة 4G/LTE المتاحة حصريا من ألفا تشهد طلبا كبيرا نظرا الى إعتماد المشترك بشكل كبير على الإنترنت في تجواله وخصوصا على السرعة العالية التي نقدمها على شبكتنا وهو ما ظهر جليا في ارتفاع حجم الإستهلاك من قبل الزورا بشكل قياسي"، لافتا "إلى أنّ سرعة الإنترنت من ألفا على شبكة الجيل الرابع صنّفت أخيرا في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث السرعة وهو إنجاز إضافي يسجّل لألفا وللبنان في مجال التكنولوجيا". وأشار الحايك إلى أنّ "إطلاقنا هذه الخدمة هو خطوة في إطار إلتزامنا بمسيرتنا كمشغّل خلوي رقمي، وسعينا الى أن نكون مصدر للسعادة في المجتمع من خلال التكنولوجيا التي باتت رفيقة كل أسفارنا وتفاصيل حياتنا، كل ذلك إنطلاقا من إلتزامنا دورنا كـhappiness provider في كل مبادرة نقوم بها".

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