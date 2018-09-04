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لقاءات سياسية وديبلوماسية وثقافية في قصر بعبدا

4
SEPTEMBER
2018
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النائب طرابلسي : نريد حكومة وفاق وطني تترجم نتائج الانتخابات النيابية وندعم هذا العهد الذي يقف بوجه الفساد ويعمل لانقاذ لبنان
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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات سياسية وديبلوماسية وثقافية، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات السياسية والمواقف من مسار تشكيل الحكومة العتيدة.
 
النائب عدنان طرابلسي
سياسيا، استقبل الرئيس عون نائب بيروت عدنان طرابلسي الذي اوضح بعد اللقاء انه طرح مع رئيس الجمهورية سلسلة مواضيع ومنها تشكيل الحكومة الجديدة "التي نريد ان تكون حكومة وفاق وطني وفق المعايير التي تم تحديدها والتي تراعي نتائج الانتخابات النيابية التي تترجم في التشكيلة الحكومية".
  واشار النائب طرابلسي الى ان البحث تطرق ايضا الى القرار الذي اعتمده الرئيس عون لمكافحة الفساد و" في هذا السياق، فاننا ندعم هذا العهد الذي يقف بوجه الفساد ويعمل لانقاذ لبنان". كذلك تناول البحث الوضع في المطار والفوضى القائمة في هذا المرفق الحيوي الذي يشكل واجهة لبنان، " وقد اكدت لفخامة الرئيس مطالبنا باجراء التحقيقات اللازمة في ما بات يعرف  بملفات التلزيم والمعاناة التي يتحملها الناس في الذهاب والاياب. واكد لي فخامة الرئيس ان القضاء وضع يده على هذه الملفات وسيقول كلمته".
 
 
سفير اوستراليا
دبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير اوستراليا في لبنان غلين ميلز GLEEN MILES لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وشكره على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات اللبنانية- الاوسترالية وتطويرها في المجالات كافة. وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
 
سمبوزيوم بعلبك
ثقافيا، استقبل الرئيس عون في حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، رئيس اتحاد بلديات بعلبك السيد نصري عثمان والسيدة ديما رعد والسيدين ميشال خطار ومحمد كوثراني، الذين اطلعوه على النشاطات المتصلة بـ" سمبوزيوم بعلبك الدولي الاول 2018" الذي بدأ في 24 آب الماضي ويختتم في 19 ايلول الجاري، والذي يشارك فيه فنانون عالميون من 15 دولة يعرضون انتاجهم الفني في الرسم والنحت. وسيقام يوم الاحد المقبل الحفل الختامي في حرم مبنى اتحاد بلديات بعلبك.
 
وشكر الوفد الرئيس عون على الاهتمام الذي اولاه للوضع الامني في منطقة بعلبك ما اعاد الهدوء والاستقرار الى المدينة وجوارها ومكَّن من اقامة النشاطات الثقافية والفكرية والفنية.
 
 
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