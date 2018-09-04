في البقاع... رمى عليه "لُبنة" من السطح ثم خنقه وطعنه 12 طعنة!

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أقدم الشاب ي.ح (مواليد عام 2001، سوري الجنسية) على طعن اللبناني ط.ع 12 طعنة بعدما علم أن في حوزته 12 مليون ليرة لبنانية، وذلك عند مفرق بلدة عدوس في البقاع، بحسب ما أفاد مراسل "الجديد" في البقاع شوقي سعيد.



وتم نقل المصاب الى مستشفى دار الحكمة في وضع صحّيّ حرج بعدما تلقّى 12 طعنة سكّين، فيما أوقفت دورية من الإستقصاء ي.ح، الذي يعمل لدى الجاني.



وقال شقيق الضحية ع.ع إن محاولة قتل شقيقه هي بدافع السرقة، وقال: "العامل السوري رمى على شقيقي لبنة من على سطح المزرعة أدّت الى إدخاله في غيبوبة عندما ناداه بتبديل محوّل الإشتراك عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل أمس". وتابع قائلاً: "ثم نزل ليكمل عليه خنقًا عندما وضع يده على فم شقيقي وبعد عراك ومقاومة طعنه 12 طعنة إحداها أصابت الرئة، ووضع شقيقي حرج للغاية".