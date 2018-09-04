بعد سلسلة حوادث السير التي حصدت 52 قتيلاً في شهر آب أبو زيد دعا الى حملة وطنية لنشر الوعي والتقيّد بالقانون

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رأى النائب السابق أمل أبو زيد " أن صيف لبنان على الطرقات كان دامياً ومؤلماً ! فقد حصدت حوادث السير أرواح المئات من الضحايا ناهيك عن الجرحى ! وفي خلال شهر آب فقط سقط 52 قتيلاً و 600 جريح معظمهم من الشباب! ".

وقال في تغريدة له " السرعة الجنونية واستخدام الخلوي خلال قيادة السيارة وعدم الالتزام بقوانين السلامة المرورية هي من أبرز المسببّات لهذه الكوارث المجّانية!! ".

ودعا " الى حملة وطنية لنشر الوعي والتقيّد بالقانون "، وقال " أدعو وزارة الداخلية والقوى الأمنية الى التشدد في تطبيق مخالفات السير وخاصّة السرعة الزائدة واستخدام الهاتف خلال القيادة ! فمن غير المقبول الاستهتار بحياة الناس وان تصبح الطرقات مقابر جماعية !!! ".