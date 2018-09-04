جريمة مروعة.. شاب لبناني قتل والديه وشقيقته!

A + A -

هزت جريمة مروعة فرنسا، حيث اقدم شاب لبناني ثلاثيني على قتل والديه وشقيقته طعناً بالسكاكين داخل شقتهم في مدينة كانيه الواقعة جنوب فرنسا.



الشاب يدعى برنارد ب وقام بقتل والدته بولا ب (واحد وستون سنة) ووالده جورج ب (ثمانية وسبعون عاما) وشقيقته برناديت (واحد وعشرون عاما).



وقد القت الشرطة القبض على المتهم في مكان الجريمة، ونقل الى المستشفى حيث قال الطبيب النفسي الذي عالجه انه ربما تعرّض الى فقدان الادراك حين نفّذ جريمته. وكشفت المصادر ان المتهم قال انه غير نادم على فعلته وانه أقدم على هذا العمل بعد تفكير.



وكشفت معلومات لصوت لبنان 100.5 ان دوافع عملية القتل لها خلفيات تتعلق بالارث.