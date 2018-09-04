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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 04-09-2018

4
SEPTEMBER
2018
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الأخبار (علم وخبر)

- الذخائر الروسية المجانية للجيش ممنوعة أميركياً
أبلغ الأميركيون أكثر من جهة لبنانية، أخيراً، أن أي تعاون عسكري لبناني مع روسيا قد يعرّض الدعم الذي يتلقّاه الجيش اللبناني للخطر. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأميركيين طلبوا من لبنان عدم قبول الهبات العسكرية حتى من روسيا، خصوصاً بعد أن جرى البحث في تسليم موسكو هبة عسكرية، هي عبارة عن ذخائر إلى الجانب اللبناني في شهر أيلول الحالي، على أن يقام احتفال في مرفأ بيروت للمناسبة. يذكر أن الجانب الروسي لا يزال بانتظار اكتمال الإجراءات التقنية لوصول باخرة تحمل الهبة المذكورة إلى مرفأ بيروت.


- أرصدة قذافية في مصارف لبنانية
الجمود في قضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه، يقابله جمود في ملف تعقب أرصدة معمر القذافي الموجودة في مصارف لبنانية. الأرصدة التي تقدَّر بمليارات الدولارات، كان القذافي قد هرّبها خلال سني حكمه إلى مصارف لبنانية، كما إلى مصارف في بلدان أخرى، مستفيداً من نظام السرية المصرفية. مسؤولون ليبيون كانوا قد طلبوا سابقاً من أعضاء اللجنة اللبنانية المعنية بمتابعة ملف الصدر ورفيقيه المساعدة في استرداد الأرصدة. اللجنة «رفضت التدخل منعاً لربط الأرصدة بالقضية». إلا أنهم أبلغوا الليبيين بأن «الأموال من حق الشعب الليبي واستردادها، مستقبلاً، سيسلك طريقه وفق آليات التعاون بين الدول».


- تعيينات قواتية جديدة
أصدرت الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية شانتال سركيس، ثلاثة قرارات بتعيين جورج عيد منسقاً لمنطقة جزين، جهاد بشارة منسقاً لمنطقة المنية ـــــ الضنية، وجورج خشان منسقاً لمنطقة البقاع الشمالي. ومن المتوقع أن تُستكمل التعيينات في المناطق خلال الأيام المقبلة. وبحسب المعلومات، فإنّ نجل النائب الراحل فريد حبيب يستعد للعودة إلى لبنان، في ظلّ ما يُحكى عن وجود اتجاه لتعيينه منسقاً لمنطقة الكورة.

 

البناء


- خفايا
شدّدت أوساط فلسطينية على أهمية التواصل الرسمي اللبناني مع الجانب الفلسطيني في لبنان، لتوحيد المواقف اتجاه ما يحضّر له دولياً مع بعض العرب، لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومواجهة هذه المؤامرة بالوسائل الدبلوماسية والسياسية والتحركات الشعبية الكثيفة لأنّ مخاطر المؤامرة، لا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل تشمل أيضاً بلدان اللجوء.


- كواليس
توقفت مصادر متابعة للوضع في ليبيا أمام الانفجار العسكري في طرابلس وانهيار حكومة فايز السراج وأمام طلبات توجهها قيادة الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر لمؤازرة روسية لحسم الوضع العسكري في المناطق التي تقاتل تنظيم داعش فيها عشية ترتيبات زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض التي تدعم حفتر بوجه السراج المدعوم من تركيا، واعتبرت المصادر أنّ ثمة تسوية ترتبها روسيا لمنح السعودية تعويضاً في ليبيا عن خسارتها في سورية حيث تركيا شريك في رعاية الحلّ عبر دورها في مسار أستانة.

الجمهورية


- إعترضت شخصية نيابية بارزة على وضع أحد الضباط أخيراً بالتصرّف بعد نقله من موقعه، لكن اعتراضها لم يؤدِّ الى إعادة النظر «بوضعه»!

- تجري مساءلة قيادي نقابي بعدما ثبت أنه دفع رشوى لتوظيف إبنه في أحد القطاعات الرسمية.

اللواء


همس
نائب مخضرم يتحدث في مجلس خاص، عن انتصاره «محورنا» (بعبارته)، ولذا يتعين ان يترجم هذا الانتصار في الحكومة!
لغز
أكّد وزير فاعل، قبل اجتماع الرئيسين، ان لا حكومة قريبة، وفقا لتجربته.
غمز
يُعاني نواب المناطق من نقص في الخبرة، والمعلومات يحول دون متابعتهم أي شأن حتى اليوم.

المستقبل
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يُلقي في 26 الجاري كلمة لبنان خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك

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