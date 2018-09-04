عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 04-09-2018

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الأخبار

إنقلاب في بغداد

‫عون يسقط صيغة بري ـ الحريري

العودة الطوعية للنازحين السوريين... تكبر

‫جنبلاط يفتتح المقايضة: المقعد الثالث ثمنه مجلس الشيوخ

البناء

لافروف والمعلم وظريف... تأكيد معركة إدلب... والعراق في دوامة حكومية ودستورية

الحريري يقدّم «تشكيلته المبدئية»... وعون سيضع ملاحظاته وفق المعايير التي حدّدها

التشكيلة تمنح 7 وزراء لكل من 8 آذار بـ 45 نائباً والقوات والاشتراكي بـ 24

الجمهورية

مسوَّدة الحكومة وُلدت ميتة!

هكذا توزّعت "الحصص الوزاريّة" في المسوّدة الحكوميّة...

"الإشتراكي" و"القوات" في خندق واحد!

امتعاض في "بيت الوسط".. وبعبدا ترفض هذه المحاولة!

"الكتائب" خرج من الحكومة.. ولم يعد

اللواء

صيغة من 30 وزيراً لم تحظَ بموافقة عون

الحريري يبقي الباب مفتوحا وينتظر ملاحظات بعبدا.. والأشغال أم العقد الخدماتية

قمة ثلاثية روسية تركية إيرانية في 7 أيلول وباريس تحذر من «نتائج كارثية»

ظريف يجري مباحثات في دمشق حول اجتماع طهران وهجوم إدلب الوشيك

مفتي القدس يحرّم قبض تعويض عن الأراضي الفلسطينية

الديار

الحريري حمل صيغته الحكومية إلى بعبدا والرئيس عون أصرّ على المعايير

فشل تشكيل الحكومة من جديد والخلاف حول وزارات الخدمات والدولة

المستقبل

الرئيس المكلف يقدّم خارطة جديدة لنوزيع الحصص "لا أحد منتصر فيها على أحد"

عون والحريري:"صيغة مبدئية" للحكومة

اسرائيل تهدد إيران في العراق و"حزب الله" بـ"الحرب الأخيرة"

خلاف "الكتلة الأكبر" في الجلسة الأولى يُعمّق الانقسام



L'orient le Jour

Nouvelle mouture de Hariri : un faux rebondissement ?

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