أرصدة قذافية في مصارف لبنانية

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الجمود في قضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه، يقابله جمود في ملف تعقب أرصدة معمر القذافي الموجودة في مصارف لبنانية. الأرصدة التي تقدَّر بمليارات الدولارات، كان القذافي قد هرّبها خلال سني حكمه إلى مصارف لبنانية، كما إلى مصارف في بلدان أخرى، مستفيداً من نظام السرية المصرفية. مسؤولون ليبيون كانوا قد طلبوا سابقاً من أعضاء اللجنة اللبنانية المعنية بمتابعة ملف الصدر ورفيقيه المساعدة في استرداد الأرصدة. اللجنة «رفضت التدخل منعاً لربط الأرصدة بالقضية». إلا أنهم أبلغوا الليبيين بأن «الأموال من حق الشعب الليبي واستردادها، مستقبلاً، سيسلك طريقه وفق آليات التعاون بين الدول».