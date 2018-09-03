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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

تسلم الرئيس عون بعد ظهر اليوم من دولة الرئيس الحريري صيغة مبدئية للحكومة الجديدة، وقد ابدى فخامة الرئيس بعض الملاحظات حولها استنادا الى الاسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان. وسيبقى فخامة الرئيس على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة".

بهذا البيان المقتضب الصادر عن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري، يمكن اختصار أجواء اللقاء الذي عقد بعد الظهر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وقبله بين الأخير ورئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل.

ومن دون الدخول في تكهنات وتحليلات في ضوء اكتفاء المعنيين، بالبيان المذكور من جهة، وبما صرَّح به الحريري من بعبدا من جهة أخرى، يبقى ترقب الأيام المقبلة لرصد الاحتمالات والتوجهات.

لكن، وفي سياق قراءة البيان، دعت مصادر معنية عبر الأوتيفي إلى التوقف مليا عند أربع نقاط:

النقطة الاولى، أن رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات على الصيغة التي قدمها الحريري، ما يعني حكما أنه لم يقبلها كما هي، وأنها بحاجة إلى تعديل.

النقطة الثانية، أن الملاحظات الرئاسية تنطلق من موضوع المعايير، والتفسير الطبيعي هو ان الصيغة المقدمة لم تعتمد معيارا موحدا يساوي بين الجميع بناء على نتائج الانتخابات.

النقطة الثالثة، أن ما تسلمه الرئيس عون هو صيغة مبدئية، أي أنها يمكن ان تشكل منطلقا للبحث للوصول إلى صيغة نهائية مقبولة.

النقطة الرابعة، التشديد على استمرار التشاور، وهو ما يعني أن الأمور لم تصل بعد إلى حائط مسدود...

وفي غضون ذلك، قفزت قضية وقف تمويل الأنروا إلى واجهة الاهتمام المحلي، نظرا لما يمكن أن يؤدي إليه إقفال المدارس من نمو في التطرف، على ما حذَّر الوزير جبران باسيل اليوم سفراء البلدان المانحة والمعنية، مشددا على ان لبنان لن يألو جهدا سياسيا وديبلوماسيا لمنع التوطين.



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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



وضع الرئيس سعد الحريري مدماكا للحكومة الجديدة وسلم صيغة توزيع المقاعد الوزارية على ان يتم إسقاط أسماء الوزراء عليها حالما تحضر موافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وسبق لقاء الرئيس عون بالرئيس الحريري في القصر الجمهوري لقاء بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل في بيت الوسط.

وفيما أكد الرئيس الحريري أن الصيغة لا يعلم تفاصيلها إلا رئيس الجمهورية وهو قالت أوساط رئاسية إن الرئيس عون سيأخذ وقته في درس هذه الصيغة وملاءمتها الواقع والمطلوب فيما اعلن بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون ابدى بعض الملاحظات حول الصيغة استنادا الى المعايير التي كان حددها لشكل الحكومة.

وأوضحت أوساط الرئيس الحريري أنه قام بما عليه من واجب وانه وضع الصيغة الوزارية بعد مشاورات كثيرة ومضنية مع كل القوى السياسية في البلد.

والى هذا الجانب إنهمكت مراجع مسؤولة بالقرار الاميركي وقف تمويل الأونروا التي قال مديرها إن آخر هذا الشهر سيشكل عجزا ماليا كبيرا للوكالة. وطلب الرئيس بري من جامعة الدول العربية سد العجز الناجم عن القرار الاميركي في وقت إجتمع وزير الخارجية مع عدد من رؤساء البعثات العربية والاجنبية الذين أبدوا استعداد بلادهم للاستمرار في دعم الأونروا.

وفي المنطقة سجلت التطورات الآتية:

- إعلان وزير الخارجية الايراني من دمشق ضرورة محاربة المسلحين في إدلب.

- تداول سعر الدولار الواحد في طهران بمئة وثمانية وعشرين ريالا إيرانيا.

- إنتقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الى الولايات المتحدة الاميركية للعلاج.

- إشتداد المعارك في طرابلس الغرب بين الجيش والميليشيات، واتجاه سفارات هناك الى الإقفال.

- إنفراط عقد البرلمان العراقي بسبب خلافات على الكتلة الكبرى وعدم انتخاب رئيس للمجلس كما كان مقررا تمهيدا للتكليف الحكومي.

إذن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري سلم رئيس الجمهورية صيغة وزارية والرئيس عون ابدى بعض الملاحظات حول الصيغة استنادا الى المعايير التي كان حددها لشكل الحكومة.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

آخر التشكيلات الحكومية التي نزلت الى الأسواق جاءت مجردة من اسمائها وتكتفي بتوزيع الحقائب على الكتل وقد حملها الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الى رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما نقح طبعتها مع رئيس التيار القوي جبران باسيل في لقاء بيت الوسط. صيغة ثلاثينية وزعت بمنشور سري لا يعلم بها إلا الرئيسان عون والحريري وهذا يكفي لبدء تسريب خطوطها عبر وسائط الطرفين بكل أمانة. وتنطوي التوليفة الجديدة على وزير درزي غير منتم لكنه يعتنق المذهب السياسي الجنبلاطي وينبعث من سلالة الرئيس نبيه بري الوزارية ولم يعثر في الصيغة الحديثة على وزير سني من خارج تيار المستقبل أما القوات فقد جرى تعويضها عن السيادية ونيابة الرئيس بأربع حقائب تراوحت بين وازنة وعادية، وجنبت بذلك وزارة الدولة. وقال الرئيس الحريري إنه سلم الرئيس عون صيغة حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها احد على الآخر" وأضاف: الصيغة لا احد يملكها إلا فخامة الرئيس وأنا، ولم تناقش مع أحد وأفكارها أخذتها من كل القوى وقد أبدى رئيس الجمهورية بعض الملاحظات على الصيغة المبدئية وذلك استنادا إلى الأسس والمعايير التي كان قد حددها لتشكيل الحكومة بما تقتضيه مصلحة لبنان وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عون والحريري سوف يبقيان على تشاور تمهيدا للاتفاق على الصيغة العتيدة وفي حال كانت ملاحظات رئيس الجمهورية عابرة فإن ولادة الحكومة باتت "على لياليها" بعد أن يجري تعبئة فراغها بالأسماء الوزارية المناسبة منها وغير المناسبة.

أما الضوء الاخضر فلم يعرف مصدره على وجه التحديد وما إذا كان نتاج تفاهم محلي أو بفعل عوامل إقليمية تبدأ من إدلب ولا تنتهي بالعراق الذي شرع اليوم في أول تفاهماته الحكومية النيابية ولكن أوراق المنطقة السالكة معابرها تسقط منها ورقة الاونروا في حرب أميركية شرسة على فلسطين المقيمة والمغتربة ولم يبق لدى المنظمة سوى طلب الغوث من الجامعة العربية لتوفير التمويل وضمان حق العودة وليدفع العرب اليوم ثم يجرون عملية تبادل حساب مع اميركا غدا وذلك من الاموال التي تقتطعها وتفرضها واشنطن كالخوات على اهل الخليج وتمويل الانروا من الجامعة العربية طرح قدمه اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري مسبوقا بلقاء مسؤولين فلسطينيين في بيروت.

وخير "بري" عاجله في غوث اللاجئين وفي تقييد الإعلاميين واحالتهم الى النيابة العامة التمييزية بوصفهم مجرمين لكن قناة الجديد التي مثلت اليوم امام القضاء تمكنت من تجنيب التمييزية الشرور السياسية وسطوة السلطة الحاكمة فالتزمت الصمت القوي أمامها ليس لأن لا شيء لديها تقوله بل لتؤكد أن الطابق الرابع في وزارة العدل حيث النيابة العامة التمييزية هو مكان يختص بجرائم تقع على الاراضي اللبنانية وتهدد الدولة وأن الموقع الطبيعي لمساءلة الإعلام هو محكمة المطبوعات التي لطالما تقيدنا بأحكامها براءة وغرامات وبعد استجواب صامت لكل من الزميلتين كرمى خياط ومريم البسام بحضور المحامية مايا حبلي لدى القاضي غسان الخوري قرر الخوري احالة الدعوى الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت من دون ادعاء أو اتخاذ أي إجراء قضائي في الملف وقد سبق لإستئنافية بيروت أن أحالت قضايا أكثر خطرا وتتعلق بالجديد بالذات الى محكمة المطبوعات.

وتكون الجديد بذلك قد أحرزت تقدما على نقطتين: الاولى دفع رئيس مجلس النواب وحركة أمل الى التعرف على الرد بالقانون وعبر المؤسسات وليس باستخدام أدوات الشارع والنقطة الثانية تكمن في سحب ملف الادعاء من محاكم المجرمين الى غرف الإعلاميين المختصة. وبموجبه بات على من حكم الدولة اربعين عاما وزيرا للعدل ورئيسا لمجلس النواب وزعيما لحركة أمل أن يكتشف اليوم أولى الطرق المؤدية إلى دولة القانون ووداعا لتشريع شريعة الغاب.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

حراك لافت على خط تشكيل الحكومة بين بيت الوسط وقصر بعبدا، الا أن العبرة تبقى في الخواتيم..

صيغة مبدئية حملها الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري، وملاحظات للرئيس عون استنادا الى الاسس والمعايير التي كان حددها سابقا كما جاء في بيان بعبدا..

فهل يستجاب للملاحظات ويتم تغليب المصلحة الوطنية على الانا الحزبية لدى البعض؟ وهل يصد المعنيون التدخلات الخارجية لانقاذ البلاد من الأسوأ، ومن المسار إلانحداري؟.. انتهزوا فرص الخير، فانها تمر مر السحاب، واضاعة الفرصة غصة، يقول الامام علي عليه السلام.. فيكفي ما يتجرعه اللبنانيون من غصص الفقر والعوز والفساد والفوضى والتلوث..

مليون وثمانمئة ألف لبناني بلا تغطية صحية بحسب أرقام لجنة المال.. لبنان يضيق بأهله، فكيف مع ضيوفه من نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين تسعى واشنطن الى قطع السبل بهم..

رئيس مجلس النواب نبيه وضع العرب أمام الاختبار، فخلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية في عين التينة دعا الجامعة العربية الى اجتماع عاجل لبحث القرار الاميركي بوقف تمويل وكالة الاونروا.. فهل يتصدى الاخوة العرب للمهمة، ويكونوا بمستوى التحدي بتسديد العجز المالي الذي أحدثه الاميركيون؟ أم أن الامر لا يعنيهم؟ فبعضهم منهمك مع الاميركيين في العراق بتقليب أهله بعضهم على بعض، وأميركا التي أخرجها اهل بلاد ما بين النهرين من باب الهزيمة الواسع تحاول العودة من شباك الفتن..

بول بريمر آخر في العاصمة العراقية يمارس شتى أنواع الضغوط لتشكيل التكتل النيابي الاكبر بهدف ايصال شخصية تسير في الفلك الاميركي الى رئاسة الحكومة.. مؤامرة جديدة تحيكها الادارة الاميركية بعد فشل مشروعها التكفيري واحتلالها المباشر..

فما أشبه لبنان بالعراق مع اختلاف طفيف في الادوات.. وما أشبههما بسوريا التي أعلن منها الرئيس الاسد مع زائره وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف فشل المخططات الاميركية الغربية بتحقيق اهدافها الجهنمية.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

بعد مئة وثلاثة ايام على تكليف الرئيس الحريري مهام تشكيل الحكومة، اصبح في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صيغة حكومية.

الصيغة التي وصفها الرئيس الحريري بالمبدئية، بنيت على افكار كل الفرقاء ورسمها رئيس الحكومة على قاعدة "الا منتصر فيها" كما قال، وهي ليست بالضرورة مطابقة للمواقف النهائية للكتل الست التي شاورها الحريري في جولات التفاوض، انما قد تمهد لاعلان التشكيلة.

مجرد وضع هذه الصيغة يعتبر انجازا، فهي ستكون قيد التداول: وقد اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ان الرئيس عون ابدى بعض الملاحظات بشأنها استنادا الى الاسس والمعايير التي كان حددها لتأليف الحكومة، والتي تقتضيها مصلحة لبنان.

بيان بعبدا ختم قائلا: "سيبقى الرئيس على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية"، وفي معلومات خاصة بالـLBCI ثمة نقاط جوهرية وردت في الصيغة الحكومية المقترحة ما زالت تحتاج الى توافق، لتأخذ في الاعتبار ملاحظات الرئيس عون وتوزيع ما يعرف بالوزارات الخدماتية ووزارات الدولة.

فهل تشهد الايام المقبلة ادخال تعديلات على الصيغة يتوافق عليها عون والحريري، ما يمهد الطريق امام الرئيس المكلف للتواصل مع الفرقاء المعنيين لتحديد اسماء الوزراء، فتولد الحكومة؟

وفيما سينتظر الفرقاء دخان الحكومة الابيض، تفاعل موضوع وقف التمويل الاميركي للاجئين الفلسطينيين في لبنان ودول الانتشار، ما استدعى دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة عاجلة للجامعة العربية، في وقت استدعى فيه وزير الخارجية جبران باسيل سفراء الدول والمنظمات المعنية بالموضوع ليقول بالمختصر المفيد: "بلغوا حكوماتكم، الموضوع خطير وقضية التوطين بالنسبة لنا قضية حياة او موت".

فبالنسبة لباسيل، قرار وقف التمويل جاء بعد اعلان القدس عاصمة لاسرائيل وبعد اعلان قانون الدولة القومية في اسرائيل، وهو حتما سيرفع من حدة التطرف، لا في لبنان او الدول المعنية باللاجئين الفلسطينيين فحسب، انما ايضا في كل العالم.

دق لبنان ناقوس الخطر، وجرح فلسطين المفتوح عاد ينزف، ففلسطينيو الشتات جردوا من ارضهم وحقهم على مدى سنين طويلة، اما اليوم، فحتى احلامهم بشبه حياة، يمارسون يومياتها كالاشباح في لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها من الدول، ستنتزع منهم.



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مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"

كما تلتقي الجبال وبعد انتظار مشوب بشد الأعصاب والترقب القلق التقى الرئيس الحريري رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مستكملا بذلك لقاءات استمزاج الرأي مع رؤساء الكتل الأساسية في شأن تركيب الحكومة بعد الاجتماع الذي لم يرشح عنه أي معلومات إيجابية توجه الرئيس الحريري الى بعبدا حيث سلم رئيس الجمهورية مسودة اختبارية لحكومة وحدة وطنية ثلاثينية بحسب رؤية الحريري واقتناعه وهي تتضمن توزيعة عددية للمقاعد والحقائب على الأحزاب المعنية المرشحة للمشاركة فيها من دون الأسماء.

الرئيس الحريري الذي اجتهد في إظهار ابتسامة تفاؤل وأمل بعد اجتماعه بالرئيس عون اعتبر ان رؤية الحكومة النور تتطلب تضحيات من الجميع، إثر اللقاء أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا عبق بمبدئيات دستورية توحي وكأن المسودة الحكومية الحريرية لم تحترمها فذكر بحق الرئيس بأن يختار نائب رئيس الحكومة وبأن يكون له وزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء. وشدد البيان على احترام ما أفرزه القانون النسبي في الانتخابات وعلى ضرورة توزيع الأحجام في الحكومة على أساسه فهل احترقت المسودة وعاد التأليف الى البداية.

الملف الأكثر سخونة الذي تم تفجيره في وجه اللبنانيين هو وقف الولايات المتحدة تمويل الاونوروا الملف ورغم المقاصد غير الشريفة التي تقف وراء اتخاذه من حسناته أنه يوحد اللبنانيين والفلسطينيين معا للوقوف صفا واحدا رفضا له، إلا أن الخاصرة الضعيفة التي تضعف حركية الممانعة لبنانيا تكمن في عدم تشكيل الحكومة وهنا لا نغفل ان من وقت القرار وقف التمويل في هذه اللحظة استغل لخطة الشرذمة الرسمية في ظل حكومة تصريف أعمال. في المقابل يبدو ان القرار أضاف دول حوض المتوسط واوروبا العميقة التي خافت من أن يؤدي القرار الاميركي الى موجة نزوح غير شرعي الى هذه الدول مع ما يواكب النزوح من خربطات أمنية واقتصادية وديموغرافية من هنا إعلان سفراء هذه الدول من الخارجية وهي دول مانحة أو مضيفة استعداد دولهم لسد كلي أو جزئي للنقص المالي الذي أحدثه امتناع واشنطن عن سداد حصتها.



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مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"

صيغة مبدئية؛ لحكومة وحدة وطنية سلمها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون بانتظار الموافقة عليها وهذه الصيغة كما وصفها الرئيس الحريري، لا ينتصر فيها احد على الاخر وهي لم تناقش مع أحد؛ وتم أخذ افكارها من كل القوى السياسية.

الصيغة التي بقيت محصورة فقط بين الرئيسين؛ قالت عنها مصادر مطلعة؛ أنها تتشكَّل من ثلاثين وزيرا وجرى توزيع الحصص والحقائب على القوى السياسية من دون الدخول بالاسماء.

ومساء أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية؛ ان الرئيس عون تسلمَّ من الرئي الحريري صيغة مبدئية للحكومة الجديدة وقد ابدى رئيس الجمهورية بعض الملاحظات حولها؛ وسيبقى على تشاورٍ مع الرئيسِ المكلف؛ تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة"

اقليميا؛ برزت زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى سوريا ودعوته الى ما سماه؛ تطهير محافظة إدلب من المقاتلين وإعادة المنطقة إلى كنف النظام وهي الزيارة الثانية لمسؤول ايراني الى دمشق خلال ايام قليلة بعدما كان قد سبقه وزير الدفاع الايراني اليها؛ الاسبوع المنصرم.

عراقيا؛ لم تنجح الجلسة الاولى للبرلمان؛ بانتخاب رئيس له؛ بعد انسحاب عدد من الكتل الموالية لايران احتجاجا على آلية تشكيل الحكومة؛ بعد تقديم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلبا الى رئيس الجلسة؛ من أجل تسجيل أكبر كتلة نيابية من مئة وسبعة وسبعين نائبا؛ وهو ما يعد فشلا للضغوطات التي مارستها طهران.



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* مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"

تصدرت مسألة وقف المساعدات الاميركية لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الاونوروا اهتمامات رئيس مجلس النواب نبيه بري العامل في سبيل وحدة الصف الفلسطيني رئيس المجلس وخلال استقباله وفد أمن كافة الفصائل الفلسطينية في لبنان لمناسبة توقيع وثيقة الوحدة الوطنية على الساحة اللبنانية بجهود شخصية منه ومن قيادة حركة أمل طالب الرئيس بري لاجتماع عاجل للجامعة العربية لإصدار قرار يتمويل الاونوروا بعد القرار الاميركي بحجب التمويل عنها وتوجه الرئيس بري للوفد بالقول ان هذا اللقاء هو الضوء الوحيد في هذا الزمن الأسود.

حكوميا هل يكون طرف أيلول بالتشكيل مبلول بعد أكثر من مئة يوم على التكليف التجارب جعلت اللبنانيين ما يقولوا فول إلا ليصير بالمكيول رغم الحراك الذي سجل اليوم من زيارة الوزير جبران باسيل الى بيت الوسط وما تخللها من غداء كان الطبق الرئيسي فيه هو الحكومة قبل توجه الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا ليقدم لرئيس الجمهورية مسودة صيغة جديدة لا أحد يمتلك تفاصيلها سوى عون والحريري وفق ما أعلن الرئيس المكلب من القصر الجمهورية كاشفا انها حكومة وحدة وطنية وعلى كل الأفرقاء تقديم تضحيات بشكل ما لإنجازها ولاحقا صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان أكد وجود بعض الملاحظات للرئيس عون حول صيغة الحريري استنادا الى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان لافتا الى أن عون سيبقى على تشاور مع الحريري تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية الجديدة.



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