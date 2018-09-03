بالصورة: الضمان الاجتماعي يفرض على المواطن أن يقسم بشرفه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاستمارة تابعة للضمان الاجتماعي اللبناني، وقد شطب الشخص الذي يملأ المعلومات فيها عبارة "أقسم بشرفي" ليستبدلها بـ "والامامو علي" على العبارة الاساسية " أنا الموقع ادناه أقسم بشرفي ان المعلومات المبينة اعلاه هي صحيحة".



أحد مندوبي الضمان أكد لـ"الجديد" ان العبارة جرى اضافتها منذ فترة طويلة على الاستمارة كإجراء قانوني بعد ان عمد بعض الاشخاص على تقديم ادوية لأشخاص اخرين للضمان لحفظ حق المؤسسة بملاحقتهم في حال تم التأكد من عدم صحّة الادوية المقدمة.

المصدر: رادار سكوب