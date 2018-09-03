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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو بعنوان "المحلل السياسي اللبناني سالم زهران يقول ان اهالي ادلب متل النفايات لا حل لهم الا بطحنهم وإعادة تدوير مايمكن تدويره منهم والباقس لا حل الا بدفنهم"، وأثار موجة من الغضب والإستنكار.



الفيديو، الذي نشره موقع رصد السوري وتداوله عدد كبير من روّاد مواقع التواصل، هو عبارة عن مقتطفات مجتزأة من مقابلة إعلامية لزهران يقول فيها: "نحن بحاجة للطلائع والشبيبة وإعادة تربية الجيل السوري الناشئ، خاصة العائد حديثًا الى سوريا"، ويضيف في جزء آخر من الفيديو: "بدّك تربّيهم، بدّك تربّي الأب والأم والولد".



ويتابع زهران حديثه في الفيديو قائلاً: "لتفهمي المشهد في إدلب بحاجة تفهمي تدوير النفايات كيف بيصير... وأنا أنصح إخواننا في الإخبارية السورية أن نحضّر وثائقي عن تدوير النفايات والمسلّحين". ويضيف: "انت كيف بتدوّري النفايات؟ أول شي بتجمعيهم، طيّب جمعتيهم شوي في عرسال، شوي في جرود عرسال، شوي في قارة، بعدين بتفرزيهم. من بعد ما تجمعيهم بترجعي بتطحنيهم ... بيضلّ عندك مجموعة جزء منها بيتدوّر وبيصير بني آدم، وجزء بيندفن بينطمر ما الو حل. أنا تقديري أننا نقترب من المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة الطحن ومن بعدها بدّك تدوّري وتدفني".