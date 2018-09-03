طلاب الكسليك: اعتراض و دعوات للمقاطعة

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نتيجة للزيادات العشوائية المرفوضة على الأقساط، ونتيجة عدم استجابة إدارة الجامعة لأي من مطالب الطلاب. أعلن طلاب جامعة الروح القدس الكسليك USEK [مقاطعة كامل الصفوف] في جميع الكليات والاختصاصات دون إستثناء وذلك ابتداءً من صباح يوم الغد الثلثاء 4 أيلول 2018 وحتى إشعار آخر (العودة عن قرار الزيادة). كما دعوا إلى التجمع أمام كافيتيريا Zouki ابتداءً من الساعة 7:00 صباحا.

ودعا الطلاب جميع المجموعات الطلابية الحزبية وغير الحزبية إلى دعمهم ومشاركتهم في هذا التحرك من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة. (Les Elites - USEK, Students Pulse - USEK, MY Club Usek, DiscoveryClub USEK, USEK Arch Club (U.A.C)).

طلاب Students Voice - USEK