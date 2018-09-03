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مجزرة بحق طيور مهاجرة مع افتتاح موسم الصيد، ودعوى قضائية من وزير البيئة

3
SEPTEMBER
2018
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ثلاثة ايام مرت على افتتاح موسم الصيد لعام 2018- 2019 وعلى الرغم من القرار الجريء لوزير البيئة بتنظيم هذه الهواية وتشريعها من خلال السماح لمحبيها بممارستها بعد الحصول على ترخيص لا يزال بعض من يلقب بالفرقعجية يصرون على مخالفة القانون الذي يحدد انواع وعدد الطيور المسموح صيدها

صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اقل ما يمكن وصفها بالمقززة مرتكبها مجرم اوقع بنفسه عندما حاول التباهي بمجزرة قام بها بحق عدد من انواع الطيور الجوارح التي تمر في سماء لبنان اثناء هجرتها 

صور اثارت استياء الصياد المحترف قبل الجمعيات البيئية التي طالبت وزير البيئة بدعوة المجلس الاعلى للصيد الى الانعقاد والخروج بخطة تضمن تطبيق قانون الصيد والا تعليق فتح موسم الصيد فهل طلب حرمان الصياد المحترف هذه الهواية بسبب بعض من تعوض على الفوضى محق؟

الجريمة البيئية المرتكبة بحق طيور لا تؤكل ومصيرها في النهاية بعد اصطيادها هو الرمي لم تمر مرور الكرام فوزير البيئة طارق الخطيب ادعى على المسؤول عنها امام النيابة العامة البيئية حيث تبين انه يدعى زهير الزهيري من سكان بقعاتا الشوف

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال كلمته متعهدا بمناسبات عدة بالحفاظ على الطيور المقيمة وحماية الطيور المهاجرة وخصوصا أنواع الطيور الآيلة الى الانقراض والقانون سيطبق اما المخالفين فلن يكونوا بمنأى عن العقاب

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