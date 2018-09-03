تدابير سير بسبب وضع حواجز حديدية متحركة على الطريق الممتد من المدفون حتى البلمند

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة، وتركيب حواجز حديدية متحركة في أماكن متعددة من وسط وجانبي الطريق الممتد من حاجز المدفون وصولاً إلى "مفرق البلمند"، وذلك يوميا من الساعة السادسة صباحا لغاية الساعة السادسة مساءً اعتباراً من تاريخ 4/9/2018 لغاية تاريخ 23/9/2018.

علما بأن هذه الأعمال لن تؤدي إلى منع المرور على المسلك المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام