قضية اللبنانية منى المذبوح الى الواجهة من جديد

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التاسع من ايلول هو موعد محاكمة اللبنانية منى المذبوح في مصر، وقبل اسبوع من هذا الموعد عاودت عائلتها كما محاميها وعدد من الناشطين رفع الصوت، فكرر والدها ان ابنته تعاني من انفصام في الشخصية، وان ما قالته في الفيديو المسجل جاء بعد تحرّش تعرضت له

الجديد في المسار القانوني في هذه القضية الانتقال من موضوع المرافعة عبر محام مصري الى وجود محاميين لبنانيين هما سهى اسماعيل وحسن بزي الذي اكد انه يتم التعامل مع المذبوح خلافا لشرعة حقوق الانسان، مشيرًا الى انه في حال تصديق الحكم فإن موكلته ستسجن لثماني سنوات علمًا انها لم ترتكب اي جناية انما ما قامت به يدخل في اطار الجنحة

مصادر وزارة الخارجية لفتت للotv الى ان الوزير جبران باسيل يقوم بكل ما يلزم في هذا الملف بالتعاون مع سفير لبنان في مصر، وانه بصدد العمل مع نظيره المصري لسرح الموقف والقيام باللازم، وهو لا يوفر اي جهد للقيام بكل الاجراءات التي تؤدي الى نجاح القضية.