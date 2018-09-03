منسوب الملفات الملتبسة المرتبطة بوزارة الصحة الى ارتفاع

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في الظاهر هو مؤتمر لتبرئة شركة آروان للصناعات الدوائية بأن مستودعاتها في الدامور التي داهمتها المديرية العامة للجمارك في 10 آب المنصرم لم يكن فيها أدوية منتهية الصلاحية ولم تدخل السوق اللبناني، أما في المضمون فكان الهجوم على الجمارك بوصف وزير الصحة غسان حاصباني ما حصل باتصرف غير المسؤول، وبطبيعة الحال حضرت السياسية حيث اعتبر نائب رئيس الحكومة أن هناك من يحاول ضرب مصداقية القطاع الصحي في لبنان لأسباب سياسية.



هنا تؤكد معلومات الotv أن مداهمة الجمارك كانت حسب المادة 358 من قانونها وما يليها التي تتحدث عن اصول التحقق من المخالفات الجمركية وتفاصيل كأين وكيف ومتى ومن، وعملا بالقانون لا تطلب مؤازرة أحد إذ هذا الأمر يمكن أن ينتج عنه بطلان المحضر أو الطعن به، فضلا عن تعريض حياة الاشخاص للخطر.



الا أن مصادر الotv تؤكد في هذا السياق أنه فضلا عن الأدوية المنتهية الصلاحية التي وجدت في هذه الغرف وفق الإجراءات المتبعة، تمت مداهمة حوالى 2370 كرتونة كانت في المستودع الكبيروقد تم تبديل الأدوية فيها فضلا عن العثور على أدوية منتهية الصلاحية وادوية بنج.