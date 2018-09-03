باسيل يرفع الصوت في قضية الاونروا: وقف التمويل يخدم الارهاب

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ماذا تخبىء صفقة العصر بعد الاعتراف بالقدس عاصمةً لاسرائيل،وتكريس يهودية الدولة وآخرها وقف تمويل الأونروا لالغاء حق العودة؟ هي جملة من الاسئلة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل خلال الاجتماع الذي لبّاه سفراء الدول المضيفة والمانحة، حيث اكد باسيل ان وقف تمويل الاونروا سيساهم في تشجيع اعمال العنف وقذف بعملية السلام الى الخلف

باسيل دعا السفراء الى إبلاغ حكوماتهم بموقف لبنان، مؤكداً في الوقت نفسه الاستعداد للمواجهة السياسية والديبلوماسية لمنع اخطر مشروع في المنطقة

باسيل كان اجتمع للغاية عينها مع السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي غادر الخارجية من دون تصريح