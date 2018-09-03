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الرئيس عون تسلم من رئيس الحكومة المكلف صيغة حكومية مبدئية وابدى ملاحظاته عليها استنادا الى المعايير والاسس التي كان حددها

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الرئيس الحريري: الصيغة المقدمة لا احد فيها منتصرا على احد وهي لم تناقش او يملكها احد الا الرئيس عون وانا

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رئيس الحكومة المكلف: اتفاءل دائما عندما ازور الرئيس عون وكلانا يضع مصلحة لبنان نصب عينيه

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تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم من رئيس الحكومة المكلف الرئيس سعد الحريري صيغة لشكل الحكومة الجديدة. وفيما اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون ابدى ملاحظاته حول الصيغة التي تسلمها، اكد الرئيس الحريري لدى مغادرته القصر ان الصيغة "مبدئية ولا احد منتصرا فيها على احد"، مشددا على ان الصيغة لم تناقش مع احد "ولا يملكها احد الا الرئيس عون وانا". واكد الرئيس الحريري انه سيواصل مشاوراته حول الصيغة الحكومية الجديدة.

وكان الرئيس الحريري وصل الى قصر بعبدا في الرابعة والدقيقة العاشرة بعد الظهر، واستقبله الرئيس عون قرابة ساعة.

وبعد اللقاء، صرح الرئيس الحريري للصحافيين فقال:

"سلمت فخامة الرئيس صيغة حكومية وقد تشاورنا بها، وباتت الصيغة موجودة، واساسها كما قلت في كل المشاورات، ومع الاعلام، لا احد منتصرا فيها على احد، بل ان الحكومة هي حكومة وحدة وطنية يقدم فيها كل الافرقاء التضحية بشكل ما، وقد انطلقت على هذا الاساس بهذه الصيغة، وان شاء الله يتم الكلام حولها مع فخامة الرئيس".

وردا على سؤال، قال الرئيس الحريري نحن نتشاور راهنا وسنكمل المشاورات.

وعما اذا وافق الرئيس عون عليها، اجاب: كلا، لانه لا يزال هناك الحديث عن الاسماء، ومع الافرقاء حول الوزراء.

وردا على سؤال عن مدى تفاؤله، قال: انا اتفاءل دائما عندما ازور فخامة الرئيس لان كلينا يضع البلد نصب عينيه ويعمل على اساس مصلحته. لذلك اكون دائما متفائلا عندما ازور فخامته.

وردا على سؤال عن الخطوة المقبلة بعد المشاورات مع الافرقاء واذا كان جواب الرئيس سلبيا، اجاب: هل تريدون استباق الامور، دعونا نبقى ايجابيين، والصيغة المقدمة اليوم مبدئية دعونا نرى اذا كان بامكاننا الوصول الى نتيجة.

سئل: بماذا تختلف هذه الصيغة عن تلك التي قدمتموها في الفترة الاولى؟

اجاب: تختلف كثيرا.

سئل: هل اتت هذه الصيغة بعد لقائكم والوزير جبران باسيل؟

اجاب: لا، هذه الصيغة كنت درستها قبل مدة من الزمن، واليوم قدمتها.

وردا على سؤال حول اذا ما ستكون هناك مشاورات في الفترة المقبلة، قال اكيد ستكون هناك مشاورات مع فخامة الرئيس.

وختم الرئيس الحريري بالقول: "اود ان اقول كلمة اخيرة لا سيما واني اعرف انكم تحبون الاجوبة الكاملة ولكنكم لن تحصلوا عليها. ان هذه الصيغة، وبكل امانة، لا يملكها احد الا فخامة الرئيس وانا ولم تناقش مع احد. اخذت الافكار من القوى السياسية واستخلصت هذه الصيغة وجئت بها الى فخامته، ما يعني انها غير موجودة الا لدى فخامته وسعد الحريري".

بيان مكتب الاعلام

وفي وقت لاحق، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

" تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم من دولة الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة مبدئية للحكومة الجديدة. وقد ابدى فخامة الرئيس بعض الملاحظات حولها استنادا الى الاسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان.

وسيبقى فخامة الرئيس على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة".



الرئيس عون تسلم من رئيس الحكومة المكلف صيغة حكومية مبدئية

وابدى ملاحظاته عليها استنادا الى المعايير والاسس التي كان حددها

------------------------------------

الرئيس الحريري: الصيغة المقدمة لا احد فيها منتصرا على احد

وهي لم تناقش او يملكها احد الا الرئيس عون وانا

------------------------------------

رئيس الحكومة المكلف: اتفاءل دائما عندما ازور الرئيس عون

وكلانا يضع مصلحة لبنان نصب عينيه

------------------------------------

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم من رئيس الحكومة المكلف الرئيس سعد الحريري صيغة لشكل الحكومة الجديدة. وفيما اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون ابدى ملاحظاته حول الصيغة التي تسلمها، اكد الرئيس الحريري لدى مغادرته القصر ان الصيغة "مبدئية ولا احد منتصرا فيها على احد"، مشددا على ان الصيغة لم تناقش مع احد "ولا يملكها احد الا الرئيس عون وانا". واكد الرئيس الحريري انه سيواصل مشاوراته حول الصيغة الحكومية الجديدة.

وكان الرئيس الحريري وصل الى قصر بعبدا في الرابعة والدقيقة العاشرة بعد الظهر، واستقبله الرئيس عون قرابة ساعة.

وبعد اللقاء، صرح الرئيس الحريري للصحافيين فقال:

"سلمت فخامة الرئيس صيغة حكومية وقد تشاورنا بها، وباتت الصيغة موجودة، واساسها كما قلت في كل المشاورات، ومع الاعلام، لا احد منتصرا فيها على احد، بل ان الحكومة هي حكومة وحدة وطنية يقدم فيها كل الافرقاء التضحية بشكل ما، وقد انطلقت على هذا الاساس بهذه الصيغة، وان شاء الله يتم الكلام حولها مع فخامة الرئيس".

وردا على سؤال، قال الرئيس الحريري نحن نتشاور راهنا وسنكمل المشاورات.

وعما اذا وافق الرئيس عون عليها، اجاب: كلا، لانه لا يزال هناك الحديث عن الاسماء، ومع الافرقاء حول الوزراء.

وردا على سؤال عن مدى تفاؤله، قال: انا اتفاءل دائما عندما ازور فخامة الرئيس لان كلينا يضع البلد نصب عينيه ويعمل على اساس مصلحته. لذلك اكون دائما متفائلا عندما ازور فخامته.

وردا على سؤال عن الخطوة المقبلة بعد المشاورات مع الافرقاء واذا كان جواب الرئيس سلبيا، اجاب: هل تريدون استباق الامور، دعونا نبقى ايجابيين، والصيغة المقدمة اليوم مبدئية دعونا نرى اذا كان بامكاننا الوصول الى نتيجة.

سئل: بماذا تختلف هذه الصيغة عن تلك التي قدمتموها في الفترة الاولى؟

اجاب: تختلف كثيرا.

سئل: هل اتت هذه الصيغة بعد لقائكم والوزير جبران باسيل؟

اجاب: لا، هذه الصيغة كنت درستها قبل مدة من الزمن، واليوم قدمتها.

وردا على سؤال حول اذا ما ستكون هناك مشاورات في الفترة المقبلة، قال اكيد ستكون هناك مشاورات مع فخامة الرئيس.

وختم الرئيس الحريري بالقول: "اود ان اقول كلمة اخيرة لا سيما واني اعرف انكم تحبون الاجوبة الكاملة ولكنكم لن تحصلوا عليها. ان هذه الصيغة، وبكل امانة، لا يملكها احد الا فخامة الرئيس وانا ولم تناقش مع احد. اخذت الافكار من القوى السياسية واستخلصت هذه الصيغة وجئت بها الى فخامته، ما يعني انها غير موجودة الا لدى فخامته وسعد الحريري".

بيان مكتب الاعلام

وفي وقت لاحق، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

" تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم من دولة الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة مبدئية للحكومة الجديدة. وقد ابدى فخامة الرئيس بعض الملاحظات حولها استنادا الى الاسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان.

وسيبقى فخامة الرئيس على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة".