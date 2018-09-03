بالصور - إعلامي لبناني ينجو من رصاصة!

A + A -

نجا مراسل قناة “المستقبل” سليمان أمهز من رصاصة أمام منزله، مصدرها حجاج عائدين من الحج أطلقوا النار ابتهاجًا.

ونشر أمهز صورًا للرصاصة، وقال: “عاد حجاج بيت الله الحرام وأطلق الرصاص ابتهاجا، وهذه إحدى الرصاصات سقطت صباح اليوم على بعد عشر سنتيمترات مني وانا جالس أمام منزلي وزوجتي”، وسأل: “أي حج هذا إذا كان من الامكان سقوط ضحايا من اجل الحج؟ لكن قدرة القادر عز وجل نجتني من رصاصة الحجاج”.

وأضاف، عبر حسابه على “فايسبوك”: “فإذا كانت الخطة الأمنية فقط على البعض فلماذا لا تشمل كل إطلاق نار مهما كانت الاسباب حيث لا مبرر لإطلاق النار في أي مناسبة أفراح او أحزان؟ مرة أخرى برسم الاجهزة الامنية المولجة حفظ الأمن والأمان”.