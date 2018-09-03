محاضر ضبط بحق 15 مؤسسة مخالفة في بيروت.. اليكم الاسماء والتفاصيل

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أحال محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر بقضايا المخالفات الإدارية، خمسة عشر محضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، ثمانية منها تتعلق باستثمار مواقف سيارات للعموم دون التقيد بالتعرفة الرسمية، أربعة محاضر تتعلق بنشاط تأدية خدمة ركن السيارات دون ترخيص، وثلاثة محاضر تتعلق بإزعاج وإقلاق راحة ناجم عن نشاط حانات وملاهي ليلية، وذلك على الشكل التالي.

– محضر ضبط رقم 545 بحق شركة water Entertainment (Antika Bar) منطقة الواجهة البحرية (مستثمرة ملهى ليلي ) .

– محضر ضبط رقم 546 بحق شركة فرح بشخص أسمهان بيطار (مستثمرة موقف سيارات للعموم) كليمنصو – منطقة رأس بيروت .

– محضر ضبط رقم 547 بحق شركة فرح بشخص أسمهان بيطار(مستثمرة موقف سيارات للعموم)شارع المقدسي–الحمراء–عقار 154 منطقة رأس بيروت.

– محضر ضبط رقم 548 بحق شركة MBV Services بشخص خالد منصور (مستثمرة موقف سيارات للعموم) شارع المقدسي–عقار 495 منطقة رأس بيروت.

– محضر ضبط رقم 549 بحق حسن غملوش (مستثمر موقف سيارات للعموم) شارع المقدسي – عقار 2324 منطقة رأس بيروت .

– محضر ضبط رقم 550 بحق شركة حمرا أملاك بشخص خليل بهلوان (مستثمرة موقف سيارات للعموم ) شارع الحمرا – عقار 1482 منطقة رأس بيروت .

– محضر ضبط رقم 604 بحق علي حسن كرنيب (مستثمر موقف سيارات للعموم) شارع ابن سينا – عقار رقم 36 – منطقة عين المريسة.

– محضر ضبط رقم 605 بحق ماهر عبد القادر بك (مستثمر موقف سيارات للعموم) شارع الحمرا – منطقة رأس بيروت .

– محضر ضبط رقم 626 بحق جورج بدرا (تأدية أعمال ركن سيارات) جادة باريس – الروشة – قرب Sporting Club – منطقة عين المريسة .

– محضر ضبط رقم 627 بحق عباس الهق (تأدية أعمال ركن سيارات) جادة باريس – الروشة – قرب مطعم ومقهى دبيبو .

– محضر ضبط رقم 786 بحق شركة Happy Hours مستثمرة الملهى الليلي (Bodo) مار مخايل – عقار رقم646 منطقة الرميل .

– محضر ضبط رقم 787 بحق فؤاد شاوول (تأدية أعمال ركن سيارات) شارع باستور – محطة Coral Beach – الجميزة .

– محضر ضبط رقم 1176 بحق شركة مكناس فود ش.م.ل، مطعم McDonald’s (تأدية أعمال ركن سيارات) شارع ميناء الحصن – عقار رقم 43 – منطقة عين المريسة .

– محضر ضبط رقم 1177 بحق علي حسن كرنيب (مستثمر موقف سيارات للعموم) شارع ابن سينا – عقار رقم 36 – منطقة عين المريسة.

– محضر ضبط رقم 1178 بحق شركة شوغار بايتس مستثمرة الملهى الليلي (Stair Way) شارع مار مخايل – منطقة الجميزة .

كما طلب شبيب من الدوائر المختصة إبلاغ أصحاب المؤسسات العاملة في بيروت وجوب التقيد بأحكام القوانين والأنظمة ولا سيما منها تلك المتعلقة بالسلامة العامة والصحة العامة.

وطلب إلى المواطنين “الإبلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز أو إزعاج ليصار إلى إجراء اللازم بحق المخالفين.