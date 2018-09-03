الحريري في بعبدا.. وصيغة حكومية جديدة

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سلّم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صيغة حكومية جديدة، مؤكدًا أنها “صيغة حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر”.



وأشار الحريري، بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، إلى أن “كل الأفرقاء قدموا تضحية بشكل ما، وعلى هذا الأساس انطلقت بهذه الصيغة”، معلنًا أنها “صيغة مبدئية وتختلف كثيرًا عن سابقتها”.



ودعا الحريري إلى عدم استباق الأمور والتحلي بالإيجابية، مؤكدًا تفاؤله الدائم بعد لقاء الرئيس عون “لأننا دائمًا ما نعمل من أجل البلد سويًا”.



وشدد الحريري على أن هذه الصيغة لا يملكها سواه ورئيس الجمهورية.