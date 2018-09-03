الرئيس عون عرض حاجات منطقة الشوف واطلع على مشاركة المجلس الدستوري في مؤتمرات دولية

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وديبلوماسية وانمائية.

النائب الدكتور فريد البستاني

سياسيا، استقبل الرئيس عون نائب دائرة الشوف عاليه الدكتور فريد البستاني واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات السياسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة. كما تطرق البحث الى حاجات قضاء الشوف والمشاريع الانمائية فيه، ولاسيما مستشفى دير القمر. واوضح النائب البستاني ان الرئيس عون يولي مطالب الشوف اهتماما خاصا وهو اعطى توجيهاته الى الجهات المعنية للاسراع في تنفيذها.

رئيس المجلس الدستوري

وعرض الرئيس عون مع رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الخطوات المعتمدة لتعزيز حضور المجلس الدستوري على الصعيدين العربي والدولي، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات، وآخرها كان مؤتمر المحكمة الدستورية في اندورا( اسبانيا) حيث قدم الدكتور سليمان مداخلة عن دور المجلس الدستوري في لبنان في تطوير الديمقراطية في مجتمع تعددي.

كما اطلع الدكتور سليمان رئيس الجمهورية على المؤتمر الدولي الذي سينعقد في مراكش في نهاية الشهر الجاري، ويلقي فيه مداخلة عن طبيعة المنازعات الانتخابية النيابية امام القضاء الدستوري.



واشار الدكتور سليمان الى انه وفي مجال تعزيز علاقات المجلس الدستوري بالمحاكم والمجالس الدستورية الفرانكوفونية تمت ترجمة قرارات المجلس الدستوري الى اللغة الفرنسية ونشرها في مجلدين، وسيجري توزيعهما على المحاكم والمجالس الدستورية الفرانكوفونية بواسطة بعثات لبنان الديبلوماسية.

السفير خليل كرم

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون السفير الدكتور خليل كرم الذي اطلع رئيس الجمهورية على المهمات التي قام بها خلال توليه السفارة اللبنانية في الفاتيكان في الاشهر الاربعة الماضية، ولاسيما اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين في الكرسي الرسولي والتي تناولت العلاقات اللبنانية-الفاتيكانية

رئيس اتحاد بلديات كسروان

واستقبل الرئيس عون رئيس اتحاد بلديات كسروان السيد جوان حبيش الذي شكره على الرعاية الخاصة التي يوليها للمشاريع الانمائية في قضاء كسروان لاسيما تلك التي انجزت او التي هي في طور الانجاز. واشار حبيش الى ان من ابرز هذه المشاريع محطة تكرير الصرف الصحي التي انطلقت مناقصتها، والاشغال في مرفأ جونيه السياحي، واوتوستراد جونيه الذي سيتم تلزيمه خلال ايام، ومحطة التكرير في ميروبا التي لزمت والطرق التي تصل بلدات القضاء مثل طريق ميروبا- نهر الذهب التي باتت قيد التنفيذ.

واشار حبيش الى انه طلب بناء قصر عدل جديد في جونيه ومركز للدفاع المدني.

محمد السماك

وفي قصر بعبدا رئيس لجنة الحوار الاسلامي المسيحي الاستاذ محمد السماك ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان السيد مازن السماك.