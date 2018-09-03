بعدما كاد يتسبب بكارثة في المتن.. هذا ما فعلته قوى الأمن!

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بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسائق يقود سيّارته، نوع هوندا لون أبيض، بعكس وجهة السير على أوتوستراد المتن السريع، مسبباً خطر على حياته وعلى السلامة العامة، أعلنت “قوى الامن الداخلي” انه نتيجةً للمتابعة الفورية، وبعد ورود شكوى إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال التنسيق مع فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي، تمّ تحديد هوية السائق من قبل الفصيلة المذكورة، ويدعى: ج. أ. (مواليد عام 1936، لبناني).



ولفتت “قوى الامن” الى انه تمّ استدعاؤه وحجز سيارته وتنظيم محضري ضبط بحقه، الأول بمخالفة “القيادة بعكس وجهة السير” وهي مخالفة من الفئة الرابعة وغرامتها 350000 ليرة لبنانية، والثاني بمخالفة “قيادة مركبة من دون رخصة سوق” وهي مخالفة من الفئة الخامسة تتراوح غرامتها بين مليون ليرة لبنانية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية وحجز المركبة.