اللبنانية صاحبة الـ128 عاماً في المستشفى

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أدخلت المعمرة ميمونة الامين، البالغة من العمر 128 عاما، الى مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، اثر وعكة صحية ألمت بها.



ولفت مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين والاطباء المشرفين، الى أن وضعها الصحي اصبح مستقرا وفي تحسن ملحوظ، بعكس الحالة التي كانت عليها عندما دخلت الى المستشفى الاول من امس، حيث تم وضعها في قسم العناية المشددة حيث كانت تعاني من قلة الشهية ونقص السوائل في جسمها، ما ادى الى قصور في الكلى وتعب وارهاق، وقدم لها العلاج اللازم”.



وقال خضرين: “فحوصاتها المخبرية جيدة وستخرج اليوم من غرفة العناية، على ان تخرج غدا من المستشفى”، مضيفا: “اننا فخورون بأن اكبر معمرة في لبنان والعالم دخلت الى في مستشفانا، فهذه ظاهرة عمرية”.