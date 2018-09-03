الخطيب يطلب من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على صيّاد خالف قانون الصيد لجهة نوعية وكمية الطيور

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بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي ، طلب وزير البيئة طارق الخطيب قبل ظهر اليوم من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على أحد الصيّادين السيد زهير الزهيري من سكان بقعاتا الشوف وعلى كل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرّضاً أو متدخلاً في مخالفة قانون الصيد البري الرقم 580\ 2004 وإتخاذ كافة التدابير القانونية التي يراها مناسبة وذلك على خلفية صور على مواقع التواصل يظهر فيها السيد الزهيري يعرض على سيارته طرائد من الممنوع صيدها ما يخالف قانون الصيد إن لناحية كمية ونوعية الطرائد وإن لناحية عرض الطرائد على السيارة.

ولفت وزير البيئة في طلب الادعاء الى أن ما إرتكبه المواطن يُعدّ مخالفة حتى خلال فتح موسم الصيد.

وكان وزير البيئة فور تلقّيه الصور المنشورة على مواقع التواصل دان قيام بعض الصيادين بصيد طيور مهدّدة بالانقراض ، موضحاً " أن قرار فتح موسم الصيد ترافق مع تحديد أنواع الطيور والحيوانات المسموح صيدها وكمياتها وليس بينها اي نوع من طيور الجوارح ".