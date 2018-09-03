living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخطيب يطلب من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على صيّاد خالف قانون الصيد لجهة نوعية وكمية الطيور

3
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي ، طلب وزير البيئة طارق الخطيب قبل ظهر اليوم من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على أحد الصيّادين السيد زهير الزهيري من سكان بقعاتا الشوف وعلى كل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرّضاً أو متدخلاً في مخالفة قانون الصيد البري الرقم 580\ 2004 وإتخاذ كافة التدابير القانونية التي يراها مناسبة وذلك على خلفية صور على مواقع التواصل يظهر فيها السيد الزهيري يعرض على سيارته طرائد من الممنوع صيدها ما يخالف قانون الصيد إن لناحية كمية ونوعية الطرائد وإن لناحية عرض الطرائد على السيارة.
 
ولفت وزير البيئة في طلب الادعاء الى أن ما إرتكبه المواطن يُعدّ مخالفة حتى خلال فتح موسم الصيد.
 
وكان وزير البيئة فور تلقّيه الصور المنشورة على مواقع التواصل دان قيام بعض الصيادين بصيد طيور مهدّدة بالانقراض ، موضحاً " أن قرار فتح موسم الصيد ترافق مع تحديد أنواع الطيور والحيوانات المسموح صيدها وكمياتها وليس بينها اي نوع من طيور الجوارح ".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout