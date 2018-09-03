أرسلان عبر تويتر: نشكر كل من لم يساهم في مهزلة انتخاب ما يسمى بالمجلس المذهبي المزعوم

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أودّ أن أتقدم بالشكر والتقدير والإحترام لكل فرد من أفراد مجتمعنا التوحيدي الكريم الذين لم يساهموا في مهزلة انتخاب ما يسمى بالمجلس المذهبي المزعوم من جامعيين واصحاب اختصاصات ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير وأعضاء مجالس اختيارية".

وأضاف: "ليس من باب سياسي أو انتماء حزبي بل من باب رفضهم لأن يكونوا مساهمين بشكل او بآخر بالسكوت عن الحق لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ... وبهذا التسيّب بمؤسساتنا وخاصة الأوقاف الدرزية ومشيخة العقل المزعومة التي تغطي وتشارك وتستبيح المال العام".