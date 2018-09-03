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بين الرئيس بري و"الجديد".. هذا ما حصل!

3
SEPTEMBER
2018
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تعقد اليوم في قصر العدل في بيروت جلسة الاستماع الى نائب رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد" كرمى خياط ومديرة الاخبار والبرامج السياسية في القناة مريم البسام، في الدعوى المقدمة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد "الجديد".


وبدأت جلسة الإستجواب في مكتب القاضي غسان خوري، الذي لم يستجب لإعتراض وكيل القناة المحامية مايا حبلي لدى بدء الاستجواب. حيث أن كرمى خياط ابدت اعتراضها على الاستجواب، وأصرت على انّه لا يحق للنيابة العامة التمييزية التحقيق في دعوى من اختصاص محكمة المطبوعات وتسجيل سابقة.


كما وأصر القاضي على استجواب كل من كرمى خياط ومريم البسام على حدة، واعتبر أنه بمجرد تقديم الشكوى وتحديد موعد لها فان النيابة العامة التمييزية لها صلاحية الاستدعاء.


وقالت خياط أمام القاضي: "النيابة العامة التمييزية تخضع لضغط سياسي وتعامل الاعلام كمجرمين لذلك نحن نلتزم الصمت ونطلب تحويل الدعوى الى محكمة المطبوعات." والقاضي يصر على إستجوابها وخياط تصر: "لا جواب ونلتزم الصمت."

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