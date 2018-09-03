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ابو زيد يخشى مما تخبئه الادارة الاميركية بعد وقف المساهمة في الاونروا

3
SEPTEMBER
2018
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أطلق النائب السابق أمل ابو زيد سلسلة تغريدات صباح اليوم تناولت وقف المساهمة الاميركية في وكالة الاونروا والتحذير مما تخبئه الولايات المتحدة ، وجاء في هذه التغريدات " لا تتوانى الادارة الاميركية عن إتخاذ كل الاجراءات إرضاء لاسرائيل على حساب القضية الفلسطينية المركزية وآخر هذه الاجراءات وقف مساهمة الولايات المتحدة في وكالة الاونروا ما سيؤثر سلباً على حق اللاجىء الفلسطيني في تأمين الظروف الحياتية والاجتماعية والتعليمية والاستشفائية الى حين عودته المقدسة الى بلده فلسطين ".
 
وقال " إن وقف المساهمة الاميركية في الاونروا أمر غير مبرّر على الاطلاق إلا في اطار السياسات الاميركية المتتالية التي لا تتنكّر فحسب لحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس بل تغطي الممارسات الاسرائيلية لاحتلال الارض وتغيير هويتها من خلال الخطوة المستنكرة بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس ".
 
واضاف ابو زيد " إننا نخشى أن يكون وقف المساهمة الاميركية مقدمة لشيء ما جديد تخبئه الادارة الاميركية ولاسيما في ظل ما يُهمَس عن محاولة للتخلص من حق العودة للاجئين الفلسطينيين في مقابل توطينهم في البلدان التي يتواجدون فيها ومن بينها لبنان الذي يرفض اي توطين في مقدمة دستوره وفي مواقف كل الاطراف ".
 
وختم " إننا نضم صوتنا الى وزارة الخارجية التي دقّت بالامس ناقوس الخطر ودعت الدول المعنية الى مواجهة تداعيات هذا القرار ".
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