أسرار الصحف ليوم الاثنين 3 أيلول 2018

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الأخبار

التستر على «فضيحة» في الصحة

يسعى فريق عمل وزير الصحة غسان حاصباني إلى «التستر» على فضيحة مسلكية تطاول موظفاً/ة متعاقداً/ة في الوزارة، سبق أن ساعد/ت مكتب الوزير على وضع «أسس» توزيع السقوف المالية على المستشفيات. وقد ضُبِط الموظف/ة، داخل مبنى الوزارة، بـ«الجرم المشهود» الذي يوجب فسخ العقد معه، بحسب مصادر في «الصحة».



رفض طلب استقالة سوزان الحاج

وقّع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم إحالة الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية في قوى الأمن الداخلي المقدم سوزان الحاج إلى المجلس التأديبي في قوى الأمن، وأحاله حسب الأصول. وعلم أن المرسوم لا يزال نائماً في أدراج القصر الجمهوري منذ مدة لأسباب غير معروفة. وعلم أيضاً أن سوزان الحاج، التي ستمثل غداً الثلاثاء بصفة مدعى عليها بجرم الافتراء الجنائي أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، كانت قد تقدمت باستقالتها من السلك، إلا أن قيادة المديرية العامة لقوى الأمن رفضت قبول الطلب، ذلك أن الحاج تخضع لمحاسبة قضائية ولا تزال ضمن فترة العقوبة التأديبية.



بو كرم تصرّف الأعمال في الكويت

حسم لبنان أمره بعدم تعيين قائم بالأعمال في السفارة اللبنانية لدى الكويت، خلفاً للقائم بالأعمال السفير ماهر خير، وسيتم الاكتفاء بتولي السكرتير الأول نسرين بو كرم مهمات القائم بالأعمال. ويأتي هذا القرار، في سياق «الحرب الدبلوماسية الباردة» بين الدولتين، ردّاً على رفض الكويت استقبال أوراق اعتماد السفير اللبناني المُعيّن لديها ريّان سعيد، وبعدما ماطلت الخارجية اللبنانية في توقيع أوراق اعتماد السفير الكويتي الجديد، ما دفع الكويت إلى «المبادرة» إلى التمديد سنةً للسفير الحالي عبد العال القناعي ولو بذرائع مختلفة.



المكاوي لا يبتّ استقالة بلدية ترتج

بعد انفراط عقد بلدية ترتج (قضاء جبيل)، نتيجة استقالة 6 أعضاء من أصل 12 عضواً في الأول من آب، لا يزال محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي يتحفظ عن بتّ الاستقالة. وتقول مصادر جُبيلية معنية: «راجعنا في السبب، فتبيّن أنّ قيادة القوات اللبنانية تُمارس ضغطاً لتأخير قبول الاستقالة»، مُضيفةً بأنّ هذا التأخير «سمح لرئيس البلدية نجيب الخوري مخايل، المدعوم من النائب زياد حواط والقوات اللبنانية بالاستفادة من حالة المماطلة لمنح تراخيص». وكانت بلدية ترتج قد تشكلت نتيجة توافق سياسي بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، لكن تسخير رئيس البلدية نفوذه خلال الانتخابات النيابية لمصلحة حواط، دفع بالأعضاء المحسوبين على «التيار» إلى الاستقالة.



موقوف جديد في ملف الشهادات المزورة

أوقفت استخبارات الجيش اللبناني موظفاً يعمل في مديرية التعليم المهني في وزارة التربية يدعى (ع. ع.) على خلفية تورطه في ملف بيع الشهادات المزوّرة لعسكريين ومدنيين، علماً بأن العسكريين استفادوا من هذه الشهادات لمحاولة الحصول على ترقية في المؤسسة العسكرية. وعلمت «الأخبار» أن الموقوف المذكور مشتبه فيه ببيع شهادات مهنية مزورة، علماً بأنه موقوف لدى مديرية المخابرات منذ الخميس الماضي.

البناء

تقول مصادر أممية تشارك في التحضيرات لجلسة محادثات الجمعة في جنيف بين وفدين يمنيين إنّ الملفات المطروحة للتفاوض التي أسّست لها موازين القوى ستتيح باباً لمسار تفاوضي طويل يستمرّ ربما أسابيع وشهور ليتسنّى الإستئناف عند نضج المواقف لصياغة تفاهمات والمحور الرئيسي هو التوازن بين الطلبات الأمنية للسعودية وجماعتها لحفظ اليد العليا والطلبات السايسية لأنصار الله لضمان حصول تسوية ثابتة وهذا التوازن غير موجود اليوم بانتظار سعودي لتصاعد العقوبات الأميركية على إيران وتأثيرها على القيادات اليمنية…

الجمهورية

يُنتظر أن يشهد تيار بارز ورشة تنظيمية داخلية خلال شهرين من الزمن قد تُشكّل محطة مفصليّة في مساره.

قبل أيام من إحالة قائد مؤسسة أمنية الى التقاعد صدرت برقية بتعيين مساعد له، وهي خطوة تمهيدية تسبق تعيين المساعد لاحقاً مكانه بالأصالة بناء لمرسوم عادي.

اللواء

همس

يُصرّ مرجع كبير على رفض ان تحصر حصة طائفية بكاملها بفريق واحد، مهما كانت.

غمز

يتعرّض نائب سابق، وقطب سياسي، لانتقادات على خلفية تصريحات يدلي بها من وقت لآخر، ولا تتناسب مع وضعيته السياسية.

لغز

يعارض بعض نواب البقاع إصدار مراسيم عفو تشمل كل جرائم المخدرات؟

المستقبل

يقال إن سفير دولة أوروبية معتمداً في لبنان كرّر للمرّة الرابعة على التوالي نصيحة حكومته للمسؤولين اللبنانيين بضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن.