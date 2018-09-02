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قصر إهدن استقبل معزين بروبير فرنجية وصلاة الدفن عصر غد

2
SEPTEMBER
2018
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أمت قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية في إهدن، شخصيات سياسية ووفود شعبية، للتعزية بوفاة الراحل روبير فرنجبة.

وتقبل التعازي بالراحل رئيس تيار "المردة" الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، النائب طوني فرنجية والنائب السابق كريم الراسي، تحيط بهم عائلة الفقيد، ومن المعزين: الرئيس إميل لحود، الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرة السابقة نايلة معوض.

كما حضر معزيا، على التوالي: النواب: فايز غصن، إسطفان الدويهي، فريد هيكل الخازن، فيصل كرامي، جهاد الصمد وعلي درويش، النواب السابقون: بطرس حرب، جبران طوق، إميل إميل لحود وسامر سعادة، الوزراء السابقون إلياس سابا، محمد الصفدي، نقولا الصحناوي، سامي منقارة، رشيد درباس ومحمد المشنوق، وفد من "حزب الله" ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، المطران جوزيف نفاع، المفتي مالك الشعار، ذو الفقار علي عيد على رأس وفد من الحزب "العربي الديمقراطي"، الشيخ روبير بولس، المهندس زياد مكاري، المحامي روي عيسى الخوري، بيار الضاهر، عزمي ميقاتي، موريس الصحناوي، نعيم عون وجهاد العرب، إضافة إلى حشد من الشخصيات السياسية والفاعليات الأمنية والدينية والثقافية والتربوية والاجتماعية ورؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات والمخاتير ووفود شعبية من مختلف المناطق.

وتقام غدا عند الخامسة عصرا، صلاة الدفن، في باحة قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية في إهدن.

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