بالفيديو - وجه "نداء" إلى السيد نصرالله: مسلّح يقتحم مدرسة روضة على طريق المطار.. ماذا جرى؟!

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صدر عن بلدية برج البراجنة البيان التالي:



"بتاريخ 30\8\2018 اقدم المدعو محمد اسماعيل على اقتحام مدرسة روضة المهدي على طريق المطار وعمد إلى ترهيب وتهديد المهندسين والعاملين في المبنى قيد الانشاء, وطرد 120 عاملا مستخدما أقذع العبارات, كما وقام بتكرار عمله في اليوم التالي دون أن يرتدع منطلقا من اكسبرس غير مرخص اقامه على الأملاك العامة, ويوجد بحقه شكاوى (دعاوى) لدى بلدية برج البراجنة التي سطرت اخطارات بحقه لازالته سيما انه يقع عند مدخل المدرسة.





ولاحقا حضرت شرطة البلدية بمؤزارة من القوى الأمنية (الدرك) وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لازالة التعدي, والمساعدة على تأمين بيئة تتناسب مع مؤسسة تعليمية.



يذكر أن المدعو محمد اسماعيل قام بتاريخ سابق بإطلاق النار على طريق المطار بشكل خطير وذلك حين حاولت القوى الأمنية إخراجه من أرض كان قد احتلها بالقوة وصورته الكاميرات خلال إطلاق النار مع مجموعة من المسلحين دون أن يلقى المحاسبة الرادعة."



ومن جهة أخرى كان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً للمدعو محمد اسماعيل، بعدما اقدمت البلدية على ازالة المخالفة، يناشد فيه الأمين العام لحزب الله التدخل من أجل انصافه والنظر بما حصل معه.