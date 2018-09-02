طقس الغد: القديم الجديد

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، تتأثر بها المناطق الداخلية والجبلية اللبنانية وبعض مناطق الساحل الشمالي خلال الأيام المقبلة حتى بعد ظهر يوم الأربعاء حيث يخف تأثيرها تدريجا.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون مرتفعة نسبيا خاصة على الجبال والداخل كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات. الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة (مرتفعة نسبياً خاصة على الجبال والداخل) مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 17 الى 40 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم بالساعة.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 بالمئة %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:30 درجة.



- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,12 ساعة غروب الشمس:19,03.