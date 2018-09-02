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تويني في ندوة حول الطب النووي وعلاج السرطان: الرأسمال المعرفي يتفوق أهميةً على الرأسمال النقدي‎

2
SEPTEMBER
2018
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حضر الوزير نقولا تويني، ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الندوة العلمية التي نظمتها مستشفى سان جورج الحدت وكلية الرسول الأعظم حول الطب النووي والتحديثات الأخيرة لعلاج السرطان.


ونوه تويني خلال إلقاء كلمته بهذا المؤتمر الذي يثمّن وضع لبنان العلمي في محيطه العربي والشرقي خاصةً بعدما حلّ في المركز الرابع عالمياً في مستوى تعليم الرياضيات والعلوم بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.


ولفت الوزير تويني إلى أن لبنان يتمتع بتراكمية علمية عريقة سمحت لمستوى التعليم الجامعي فيه أن يرتفع بنسبة ٣٤٪؜ وبات أكثر من ٧٠٪؜ من الشباب اللبناني يحمل شهادة جامعية لبنانية.


وأكّد أن الرأسمال المعرفي والفكري يتفوق أهميةً على الرأسمال النقدي، ما يمنح مصداقيةً للشركات الناشئة ويساعد على تحويل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي، الأمر الذي بات لبنان بأمسّ الحاجة إليه.

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